TRT’de ‘meme’ tahammülsüzlüğü: Erişim engeli getirildi

Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) 8. karşılaşmasında ABD’yi Teksas’ta 3-2’lik set sonucunda mağlup etmişti. Maç yayını sırasında kameralara yansıyan bir Türk kadın seyircinin görüntüleri, sosyal medyada gündem olmuştu. Kadının dekoltesinin görüntülere yansımasından rahatsız olan TRT, bu konuda da resmi bir açıklama yayınlamıştı.

Açıklamada bunun ‘istenmeyen’ bir görüntü olduğu savunulurken, sorumluluk da ABD’li yayın kuruluşuna yüklenmişti. TRT’nin açıklaması şöyleydi:

"Dün gece, A Milli Kadın Voleybol Takımımızın FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) 8. maçında ev sahibi ABD ile oynadığı karşılaşmanın canlı yayınında ekranlara istenmeyen bir görüntü gelmiştir.

Bu rahatsız edici durum, farklı mecralarda ve yanlış bir algı eşliğinde Kurumumuz ile ilişkilendirilmiştir.

Kamuoyunun bilmesini isteriz ki, maçın çekimlerini ve rejişini ev sahibi ABD'li yayın kuruluşu gerçekleştirmiştir. TRT Spor ve maçı yayınlayan tüm yayın mecraları ABD'li yayın kuruluşunun anlık ilettiği görüntüleri müdahale imkanı olmaksızın ekrana yansıtmıştır. Dolayısıyla, yayın politikamıza tamamen ters olan bu görüntü, ABD'li yayın kuruluşu kaynaklıdır ve bu durumdan duyulan rahatsızlık da karşı tarafa iletilmiştir.”

ERİŞİM ENGELİ

Erişim engeli haberlerini sosyal medyadan duyuran Free Web Turkey, bu görüntüye TRT tarafından erişim engeli kararı getirildiğini duyurdu. Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: “Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ABD Kadın Milli Voleybol Takımı'yla oynadığı maçta bir Türkiye taraftarının kameralara yansıyan görüntüleriyle ilgili haberlere Tekirdağ 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 5 Haziran tarihli kararıyla erişim engeli getirildi.”