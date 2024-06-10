Efes, son saniye basketiyle kazandı: Fenerbahçe karşısında seriye tutundu
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin final serisinde Anadolu Efes'i evinde ağırladı. Seride 2-0 önde olan Fenerbahçe, bu maçı kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecekti. Maçın son anına kadar önde giren Fenerbahçe, Efes'ten Larkin'i son saniye basketiyle mağlup oldu ve seride durum 2-1'e geldi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.
Ülker Sports Arena'da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 82-81 kazandı.
Bu sonuçla birlikte serideki ilk galibiyetini alan Anadolu Efes durumu 2-1'e getirdi.
Serinin dördüncü maçı çarşamba günü yine Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak.
Fenerbahçe, çarşamba günü oynanacak olan maçtan galibiyetle ayrılması halinde şampiyon olacak.
Anadolu Efes'in kazanması durumunda ise seride eşitlik sağlanacak ve şampiyonluk, son maça taşınacak.