Akşener'in Günler Süren 'İmamoğlu' Sessizliği: Bakın Nerede Ortaya Çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 19 Mart'ta evinden gözaltına alındı ve dün sabah yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

Geçmişte Ekrem İmamoğlu ile yakın ilişki içinde bulunan ve İmamoğlu'na 'Oğlum' diyen İYİ Parti'nin kurucu lideri Meral Akşener'in sessizliği dikkat çekti. Gözaltı süreci ve sonrasında hiçbir açıklama yapmayan Akşener'in dün bir iftar programına katıldığı ortaya çıktı.

İFTARDA ORTAYA ÇIKTI

Akşener'e yakın isimlerden İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşımda Akşener'in de yer aldığı görüldü. Akburak, "Kurucu liderimiz Sn. Meral Akşener⁩ ile birlikte kıymetli dostum Ahmet Arslan’ın iftar davetine katıldık. Ülkesini çok seven ve katma değer yaratan vatanperver insanlarla bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duydum. Var olsunlar." diye yazdı.

Kurucu liderimiz Sn.⁦@meral_aksener⁩ ile birlikte kıymetli dostum Ahmet Arslan’ın iftar davetine katıldık.Ülkesini çok seven ve katma değer yaratan vatanperver insanlarla bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duydum.Var olsunlar. pic.twitter.com/lCwEqIODGI — Burak Akburak (@Akburak) March 23, 2025

2022'DE SARAÇHANE'DE KONUŞMUŞTU

Genel başkanlık görevini bırakmadan önce İmamoğlu ile yakın ilişkiler içinde bulunan Akşener'in Türkiye gündemini sarsan tutuklama kararıyla ilgili bir açıklamada bulunmaması dikkat çekti. Akşener, 2022 yılında İmamoğlu’na verilen hapis cezası sonrası düzenlenen Saraçhane'de düzenlenen mitingde konuşmuş ve şunları söylemişti:

"Bir tiyatroya, bir haksızlığa kara cübbelerini saranlara buradan seslenen İstanbullular diyorsunuz ki 'Saray sizinse Saraçhane bizimdir.' Diyorsunuz ki 'Zulüm sizinse, haksızlık sizinse, sandık bizimdir.' 16 milyon İstanbullunun iradesi burada, millet burada. Demokrasi, milletin iradesi burada ve Ekrem kardeşimin yanında.

Gençler diyor ki 'Yaşasın hürriyet, kahrolsun istibdat.' İşte bu sese kulaklarını kapatsalar da size, bize 'terörist' deseler de haksız yere Ekrem kardeşimi yargılasalar, cezalandırsalar da bu ses, bu yürek, bu cesaret, bu iyilik, bu demokrasi aşkı, bu sandıkta verilecek cezanın ortaya konduğu irade gösteriyor ki artık 16 milyon İstanbullunun dışında 85 milyon Türkiye'nin de senin yanında olduğunu Saraçhane'den görüyoruz. Hiçbir haksızlık sonsuza kadar sürmez. Hele aziz milletimizde hiç sürmez. Geldikleri gibi, sizin iradenizle gidecekler."



