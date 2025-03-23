Eski AKP’li Başkan Hamza İnce'den Ekrem İmamoğlu’na Oy Desteği

Eski AKP Partili Sinop Belediye Başkanı Hamza İnce, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı belirlemek için yaptığı ön seçimde sandık başına giderek oy verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek verdi.

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Eski AKP’li Başkan Hamza İnce'den Ekrem İmamoğlu’na Oy Desteği

CHP’nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimi için oy verme işlemi devam ederken, Eski AKP Partili Sinop Belediye Başkanı Hamza İnce de sandık başına gelerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek verdi.

'ÜYENİN 2 KAYI KATILIM VAR'

Ön seçimi değerlendiren CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya ise şunları söyledi: Türkiye Cumhuriyeti’nin kalbi demokrasiden yana atan, adaletten, hukuktan yana atan tüm fertleriyle beraber bugün bir şölen gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda yine arka tarafta genç arkadaşlarımızın üye yazımı devam ediyor. Bugün itibarıyla gururla söyleyebiliriz ki, bir aylık zaman zarfında yaptığımız üyenin 2 katı kadar şehir merkezinde bir üye katılım var aramızda. İl genelinde bu rakam bin 500 civarı. Adana’dan da az önce bir haber geldi; 11 bin civarı. Türkiye’nin her yerinde benzer durum söz konusu.

Kaynak: ANKA

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