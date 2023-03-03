Akşener'in çıkışı sonrası Gelecek Partisi'nden ilk hamle
Gelecek Partisi, cumhurbaşkanı adayı konusuyla olağanüstü toplantı kararı aldığını duyurdu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun adaylığını desteklemeyeceklerini belirterek Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’na çağrıda bulunmuştu.
GELECEK PARTİSİ'NDEN HAMLE
Akşener’in çıkışı sonrası partiler birer birer yetkili kurullarını toplantıya çağırırken; Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun da genel başkan yardımcılarını toplantıya davet ettiği öğrenildi.
Gelecek Partisi Başkanlık Kurulu (PBK), yarın saat 11:00’de parti genel merkezinde bir araya gelerek yaşanan son gelişmeler doğrultusunda Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı konusunu masaya yatıracak.
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