Akşener'in çıkışı sonrası Gelecek Partisi'nden ilk hamle

Gelecek Partisi, cumhurbaşkanı adayı konusuyla olağanüstü toplantı kararı aldığını duyurdu.

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Akşener'in çıkışı sonrası Gelecek Partisi'nden ilk hamle

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun adaylığını desteklemeyeceklerini belirterek Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’na çağrıda bulunmuştu. 

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GELECEK PARTİSİ'NDEN HAMLE

Akşener’in çıkışı sonrası partiler birer birer yetkili kurullarını toplantıya çağırırken; Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun da genel başkan yardımcılarını toplantıya davet ettiği öğrenildi.

Gelecek Partisi Başkanlık Kurulu (PBK), yarın saat 11:00’de parti genel merkezinde bir araya gelerek yaşanan son gelişmeler doğrultusunda Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı konusunu masaya yatıracak.

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