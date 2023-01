Akşener'den 'adaylık' tepkisi: Erdoğan ve arkadaşları başka bir düzeneğin içinde

GERÇEK GÜNDEM /

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Ankara İl Kongresi’nde 14 Mayıs'ta yapılması beklenen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi hakkında açıklamalarda bulundu.

Meral Akşener'in açıklamaları şöyle oldu:

2010 REFERANDUMU OLMASAYDI 15 TEMMUZ KALKIŞMASI OLMAZDI

"Küçücük, elektrikleri kesilen, toplantılarımızın basıldığı alanlardan buraya geldik. Hiç bugünleri göreceğimizi düşünmüş müydünüz? Biliyorum siz düşündünüz, ağabeyler muhteremler düşünmediler. Bu kadar inat çıkacağınızı, iradeli çıkacağımızı düşünmediler. Yanıldılar ve buradayız.

Hangi görüşten olursa olsun bu salonu şereflendiren herkes 2010'daki referanduma karşı çıkanlar, 2010'daki referandumun 2016'da 15 Temmuz'da bir kalkışmaya neden olduğunu bilenlerdir. Bu salonu şereflendiren herkes devletin, ordunun, hiçbir görüşün, hiçbir aidiyetin etkisinde kalmadan yönetilmesi, her bir bürokratın devletin bürokratı olması gerektiğine inananlardır. Maalesef her birimiz haklı çıktık. O referandum sunulmasaydı, insanımıza yalan söylenmeseydi 15 Temmuz kalkışması olmazdı. Bu ferasetli millet devletini sokaktan toplamıştır ve 240'ın üzerindeki şehidimiz, binlerce gazimiz olmazdı. Bunların sorumluları 2010 referandumunda milleti aldatanlardır. Ve bütün kurumlarımızı o günün şartlarında FETÖ'ye, bugünün şartlarında METO'ya teslim edenlerdir."

ERDOĞAN VE ARKADAŞLARI HUKUKU HAVA GAZI HALİNE GETİREREK BAŞKA BİR DÜZENEĞİN İÇİNDELER

"2017 referandumundan sonra ortaya çıkan gerçeklik ülkenin tek adam rejimiyle, ucube sistemle yönetilmesi oldu. Bugün 3'ncü defa seçilmesinin imkansız olduğu bir sistemde Sayın Erdoğan ve arkadaşları yeniden hukuku, yargıyı, adaleti hava gazı haline getirerek başka bir düzeneğin içindeler."

KADINLARI DİNİ İNANCI NEDENİYLE SORGULAYAMAZSIN, SANA NE?

"Başörtüsüne dair şu salonu şereflendiren başı açık-kapalı hiçbir kadının, hiçbir arkadaşımın, hiçbir erkeğin başını örten kadına karşı karşı herhangi bir tutumu, duruşu yoktur. Başörtüsünün yeniden düzenlenmesine karşı önce Sayın Kılıçdaroğlu'nun verdiği bir kanun teklifi, arkasından Sayın Erdoğan'ın, 'Oh, oh, oh.. Bir pas geldi ben bunu gole çevireceğim' diyen bir sevindirik olma hali. Gerçekten Sayın Erdoğan adına çok utanıyorum. İki kızını başları örtülü olup da, okulda başlarını açmak zorunda kalmasınlar diye Amerika'da okutmuş bir babadan bahsediyorum.

Ben de biri Marmara İlahiyat Fakültesi'nde biri de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde başörtüsü nedeniyle çok büyük acılar çekmiş iki yeğenin, iki kız çocuğun halası olarak onun adına çok utanıyorum.

Kadınları ister dini inancı sebebiyle, ister başka bir nedenle sorgulayamazsın. 'Niye kafanı açıyorsun, niye kafanı kapatıyorsun?' Sana ne? Buna böyle bakmanız lazımken Sayın Kılıçdaroğlu'nun attığı adımı eğer pas olarak değerlendirip bunu gole çevireceğim diyorsanız yazıktır size. Bu ülkenin cumhurbaşkanısınız. Bu sizin için golse eğer batsın bu dünya!

GOL ATAYIM DERKEN BAŞÖRTÜLÜ KADINLARIN BAŞINA BAŞKA BELALAR AÇILACAK

Önce hukukçu arkadaşlarımız toplandılar. Anayasa metninin dilinin yanlış olduğunu, gol atayım derken yarın başörtülü kadınların başına başka belaların açılacağı derecede bir hukuk bilgisizliğiyle kötü bir metin hazırlandığını çalıştık. Aynı şekilde DEVA Partisi de çalışmış, metinlerimizi yan yana getirdik, benzer olduğu ortaya çıktı. Sonra CHP'ye gidildi. Yanlışın düzeltildiği önerge AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Bugün sizin karşınızda bütün açıklığıyla şunu söylemek isterim amaç üzüm yemek değil bağcı dövmekmiş.

TENCERENİN KAYNAMADIĞI SİSTEMİN 14 MAYIS'TA DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKİYOR

"Şimdi buradan yola çıkarak Türkiye’nin rayından iyice çıktığını, tek adam rejiminin, saraya hapsolmuş, beş, on, on beş, maaş alan kifayetsiz danışmanların elinde oyuncak olmuş, kurumların yok edildiği, yargının ortadan kalktığı, tencerenin kaynamadığı sistemin 14 Mayıs’ta değiştirilmesi gerekiyor.

Bu tek adam rejiminde 38 yaşında Doçent Dr. Sinan Ateş Ankara'nın göbeğinde katledildi. Katledildiği günden beri failleri ortada yok. Ey Sayın Erdoğan şu hareketinle her şey oluyor. Bu hareketleri bilerek yaptım. Sen bunların ne manaya geldiğini bilirsin. Sinan Ateş'in katillerini niçin bulmuyorsun? Bunu bulma sorumluluğu senindir. Hakimler senin, hukuk senin, devlet senin, asker aenin, emniyet senin, MİT senin... Sayın Erdoğan her şey senin. Şu hareketi niçin yapmıyorsun Sayın Erdoğan?

Dün Banu Çiçek'in Zeynep'in doğum günüydü.