CHP'li Ahmet Akın: Doğalgazda Avrupa'da fiyatlar yüzde 84 geriledi, Türkiye'de yüzde 66 arttı'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Avrupa’da doğal gaz fiyatı Ağustos 2022’den bugüne kadar yüzde 84,25 oranında düşerken Türkiye’de konut tarifesinin yüzde 56, sanayi tarifesinin ise yüzde 66 oranında yükseldiğini belirtti.

Ahmet Akın, bugün yaptığı açıklamada, AKP’nin Türkiye’de fahiş oranda artan enerji fiyatlarıyla ilgili “Avrupa’da fiyatların rekor kırdığı” söyleminin, Avrupa bölgesinde fiyatları belirleyen Hollanda TTF borsasında son 6 ayda yaşanan düşüşle birlikte geçerliliğini yitirdiğini söyledi.

Sanayide ve elektrik üretiminde kullanılan doğal gazın fiyatında yapılan indirimin yetersiz olduğunu söyleyen Akın, “İktidar, indirim yapmak istiyorsa derhal konut tarifesi başta olmak üzere doğal gazda anlamlı indirim yapmalıdır” dedi.

Akın, şöyle konuştu:

“2022 YILINDA YAPILAN FAHİŞ ZAMLAR NEDENİYLE KONUTLARDA DOĞAL GAZ FİYATLARI YÜZDE 164, SANAYİDE İSE YÜZDE 273 ORANINDA ARTIŞ GÖSTERMİŞTİR”

“AK Parti iktidarı, 2022 yılı içinde konut ve sanayi tarifesinde doğal gaza yaptığı dört zamla vatandaşın temel ihtiyacı olan ısınmayı lüks haline getirirken sanayide ise temel bir maliyet olan enerji giderlerinin katlanmasına neden olmuştur. 2022 yılında yapılan fahiş zamlar nedeniyle konutlarda doğal gaz fiyatları yüzde 164, sanayide ise yüzde 273 oranında artış göstermiştir. Başka bir deyişle vatandaşımızın faturası 2,5 kattan fazla, sanayicimiz ise enerji gideri 3,5 kattan fazla artmıştır.

“‘AVRUPA’DA DOĞAL GAZ 5 KAT ARTTI’ YALANI, KIŞ BİTMEDEN RESMİ VERİLERLE BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI”

AK Parti iktidarı, söz konusu fahiş zamları, ‘Avrupa’da fiyatların en az 5-6 kat arttığı’ söylemiyle savunmuş ve Türkiye’deki zamların Avrupa’ya kıyasla çok az olduğu algısını yaratmaya çalışmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekim 2022’de, ‘Avrupa başta olmak üzere enerji fiyatları 5 katına kadar arttı. Biz, vatandaşımızı korumak için her türlü fedakarlığı yapıyoruz’ ifadesiyle Avrupa’da olağanüstü bir kriz yaşandığı algısı yaratmak istemişti. Ancak ‘Avrupa’da doğal gaz 5 kat arttı’ yalanı, kış bitmeden resmi verilerle bir kez daha ortaya çıktı.

“AVRUPA’DA FİYATLAR YÜZDE 84 GERİLEDİ, TÜRKİYE’DE YÜZDE 66 ARTTI”

Avrupa bölgesindeki doğal gaz fiyatlarını belirleyen Hollanda TTF borsasına göre, Ağustos 2022’den bugüne kadar doğal gaz fiyatlarında yüzde 84,25 oranında düşüş yaşandığı gözlemlenmektedir. Megavat/saat başına 343 avro olan TTF borsa fiyatı 54 avroya kadar gerilemiştir. Öte yandan Haziran 2022’den bugüne kadar Türkiye’de ise doğal gaz tarife fiyatları hem konutlarda hem de sanayide artmaya devam etmiştir. Söz konusu dönemde konut tarifesi yüzde 56, sanayi tarifesi ise yüzde 66 oranında yükselmiştir. Buna göre; Avrupa’da doğal gaz fiyatları gerilerken Türkiye’de ise artmaya devam etmiştir.

“KONUTLARDA ANLAMLI İNDİRİM YAPILMALI”

AK Parti iktidarı, dağıtım şirketinin sistem kullanım bedeli üzerinde yaptığı indirimle yalnızca İstanbul’da göstermelik bir indirim yapıldığı algısı yaratmaya çalışırken şimdi de benzer bir algı oyununu sanayide yapmak istemektedir. Sanayide kullanılan doğal gazda yüzde 17 oranında indirim yapılacağı duyurulmuştur. Oysaki yalnızca 2022 yılında sanayideki artış yüzde 273’ün üzerindedir. Dolayısıyla 3,5 kattan fazla artış söz konusuyken yüzde 17 oranındaki indirim tek başına anlamlı olmayacaktır. İktidar, indirim yapmak istiyorsa derhal konut tarifesi başta olmak üzere doğal gazda anlamlı indirim yapmalıdır.”