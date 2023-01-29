Fatih Altaylı: Yine de Kılıçdaroğlu'nu eleştirmek lazım, bunu demeyi düşünmediği için

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, eski AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'in Şırnaklı ailenin sıvası dökük evini üzerindeki Prada montla ziyaret etmesi sonrası yaşananları değerlendirdi.

Siyasetçinin "Gerçek Prada değil, taklit" şeklindeki açıklamasını eleştiren Altaylı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili bir örnek de verdiği yazısında şunları kaydetti:

"2010 yılıydı. Kemal Kılıçdaroğlu Gandi Kemal lakabıyla çıktığı siyasi yolculuğunda genel başkan seçilmiş ve Türkiye'nin en köklü partisinin lideri olarak halkın karşısına çıkmıştı.

Ve o ilk kıyamet kopmuştu. Gandi Kemal'in üzerinde Etro marka bir gömlek vardı. Kıyamet koptu. İlk fark edip eleştiren ve olayı büyüten Nazlı Ilıcak'ın oğlu Mehmet Ali Ilıcak oldu, ardından iktidara yakın kim varsa 'Halkın adamı İtalyan gömlekle yakalandı' diye yazmayan, çizmeyen kalmadı.

'YİNE DE KILIÇDAROĞLU PERİŞAN EDİLDİ'

O günlerde bir Etro gömleğin fiyatı 350 ile 490 TL arasında idi. O günkü milletvekili maaşı ile 50'den fazla Etro gömlek alınabiliyordu. Yine de Kılıçdaroğlu perişan edildi. 'Paramla aldım, ucuzluktan aldım' dedi ama kimse dinlemedi.

Sonrasında pek çok iktidar siyasetçisi çok daha pahalı kılık kıyafetle görüntülendi ama hiçbiri bir Etro kadar kıyamet koparmadı. Çok sıkışılınca hemen 'Hakiki değil, sahte' denilerek eleştiriler durduruldu.

Son olarak kabak Mehmet Metiner'in başında patladı. O da fiyatı 60 bin TL civarında olan bir Prada kaban ile görüntülendi. Metiner'in montunun fiyatı 1 milletvekili maaşı kadardı. Ama Metiner de hemen 'Hakiki değil sahte' savunmasına sarıldı.

'HAKİKİ OLMASINI TERCİH EDERDİM'

Açıkçası ben hakiki olmasını tercih ederdim. Çünkü sahte deyince üç sorun oluyor. Bir inandırıcı olmuyor. İki sahte olsa bile bu kez özenti olmayı ortadan kaldırmıyor. Ve en önemlisi sahtekarlık yapanlara prim ve onay verilmiş oluyor ki, bir siyasetçi açısından en kötüsü de bu.

'YİNE DE KILIÇDAROĞLU'NU ELEŞTİRMEK LAZIM'

Tabii yine de Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirmek lazım. Gömleğinin tartışıldığı günlerde 'Yahu sahte o sahte' demeyi düşünmediği ya da birine dedirtmediği için."