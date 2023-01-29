Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı: Cumhurbaşkanı adayı muhtemelen 13 Şubat'ta açıklanacak

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mesut Doğan, CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'yle birlikte çalıştıkları altılı masanın cumhurbaşkanı adayının, 13 Şubat'ta açıklanabileceğini söyledi.

Doğan, "13 Şubat’ta bizim ev sahipliğimizde yapılacak toplantıda muhtemelen Cumhurbaşkanı adayı açıklanacak" ifadesini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da 13 Şubat’ı işaret ederek, "İsim belirlenirse açıklanabilir" demişti.

Kulislerde altılı masa kurmaylarının "Büyük olasılıkla adayın ismi 13 Şubat’ta açıklanmaz. Ancak açıklanmasa bile, kim olduğu netleşmiş olur" dediği biliniyor: "Masanın tarafları olarak 13 Şubat’ta adayın belirlenmesini bekliyoruz. Sonraki günlerde de bu isim kamuoyuyla paylaşılacak. 'Geçiş Süreci Yol Haritası' da ismi belirlenen aday tarafından yine 13 Şubat sonrası açıklanabilir."