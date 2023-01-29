'Kılıçdaroğlu seçilebilecek adaydır; değişim HDP’nin de beklentisi'

14 Mayıs 2023’de yapılması konuşulan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için CHP'den 40 il başkanı ve 39 ilçe başkanı milletvekili aday adayı olmak için istifa etti.

Milletvekilliği aday adaylığı için istifa eden başkanlardan birisi de son 5 yıldır CHP İzmir İl Başkanlığı görevini yürüten avukat Deniz Yücel oldu.

Siyasetçi, gelişmelerle ilgili olarak Gazete Duvar'dan Namık Alkan'a açıklamalarda bulundu. Söyleşinin ilgili bölümü şöyle:

‘KEMAL KILIÇDAROĞLU SEÇİLEBİLECEK ADAYDIR’

Türkiye seçim sürecine girdi ve kesin olmamakla beraber 14 Mayıs’ta cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri yapılacak. Millet ittifakı ise halen cumhurbaşkanı adayını açıklamadı. Size göre Millet İttifakı'nın adayı kim olmalıdır ya da kim olur?

Siyasette zamanlama çok önemlidir. Bazen hayatidir. O yüzden adayın açıklanmaması belli bir plan program dahilinde ve bilinçli bir şekilde yapılan eylem. Şimdi birileri, AK Parti, Cumhur İttifakı istiyor diye 6’lı Masa'nın aday açıklaması söz konusu bile olamaz. Bu işin bir zamanı var. Şu anda Cumhur İttifakı’nın tek çaresi, tek kurtuluşu 6’lı Masa'yı bozmak. Tüm yaptıkları hamleler, attıkları bütün adımlar 6’lı Masa'yı bozmak üzerine ama 6’lı Masa bozulmaz. 6’lı Masa Türkiye Cumhuriyeti devletinin siyasi tarihinde bir devrim niteliğindedir. Çok farklı siyasi geleneklerden, farklı ideolojilerden gelen, farklı ideolojileri ve tabanı temsil eden 6 siyasi parti başta Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem olmak üzere birçok konuda mutabakat sağladılar. Belli periyodlarda ülkemizi demokrasiye kavuşturmak, iktidar değişikliğinden sonra 20-21 yıllık AK Parti iktidarının ülkeye vermiş olduğu zararı ve tahribatı onarmak, ekonomik krizi sonlandırmak ve yargı bağımsızlığını sağlamak için bir araya geliyorlar.

Aday yakın zamanda açıklanacak. 6’lı Masa'nın aday belirleyememe gibi bir sorunu hiç olmadı ve bundan sonra da olmaz. 6’lı Masa'nın birlikteliği bozulmaz. 6’lı Masa adayı mutabakatla belirler. CHP’li kimliğimizle Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun 6'lı Masa'nın adayı olması bizi mutlu eder. Bizim gönlümüzden o geçiyor. Kemal Kılıçdaroğlu seçilebilecek bir adaydır. Bir de siyasetin bir gerçeği var; Millet İttifakı ve 6’lı Masa'nın kuruluşuna öncülük eden, CHP ve onun Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Orada lokomotif görevi gören ve en yüksek oya sahip parti olması hasebiyle yine CHP’dir ama aday 6’lı Masa mensubu genel başkanların mutabakatı ile belirlenecek. 6’lı Masa'nın adayı Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı olacak. Bundan bizim hiçbir kuşkumuz yok. Kazanamayacak bir adayla ne CHP ne de 6’lı Masa seçime girer. Biz yaptığımız bütün saha çalışmalarında Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir beklenti olduğunu görüyoruz. Bu İzmir’de de böyle, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da da böyle. Ama tekrar ifade edeyim, aday mutabakatla belirlenir.

'HDP İLE TABİİ Kİ GÖRÜŞÜRÜZ'

HDP kendi adayını çıkartacağını açıkladı. Hatta bir adım daha ileri giderek Millet İttifakı’nın kendi adaylarını desteklemesini istedi. Gerek Cumhur İttifakı’nın gerekse Millet İttifakı’nın ilk turda seçimi kazanamayacağı ortak kabul görüyor. HDP’nin de içinde bulunduğu Emek ve Özgürlük İttifakı’nın tavrı bu noktada belirleyici görülüyor. Ortak bir aday üzerine bir uzlaşı sağlanabilir mi?

Başka bir partinin aday çıkarıp çıkarmaması ile ilgili olarak siyasi nezaket kuralları gereği yorum yapmak istemem. Ama ben şuna inanıyorum; Türkiye’nin ihtiyacı olan demokratik ortam, huzur ve barış ortamı, ekonomik krizin ve hayat pahalığının son bulması iktidar değişikliği ile mümkün. İktidar değişikliğini nasıl sağlayabiliyoruz? Burada bir ortak akılla yürümek, ülkemizin ve toplumun menfaatine. Böyle kritik bir seçime girerken, bireysel hareket etmek ya da bu işi bir ego meselesine çevirmek doğru bir şey değil. Bu nedenle muhalefette olan tüm siyasi partilerin bu konuda ülkemizin geleceğini, menfaatini önceleyerek bir karar vereceklerini düşünüyorum.

HDP, TBMM’de grubu olan bir siyasi parti. HDP ile tabii ki görüşürüz. CHP yeri geldiğinde AK Parti ile de MHP ile de görüşüyor. Bütün siyasi partilerle görüşen tek partiyiz diyebiliriz. Bu görüşmeler yapılır. HDP’nin, AK Parti’nin değirmenine su taşıyacak bir adım atmayacağına inanıyorum. Çünkü Türkiye’de en çok ezilen, ötekileştirilen kesim Kürt vatandaşlarımız. İktidar değişikliğinin, ülkemizin demokratikleşmesi adına toplumun tüm kesimlerine, Kürt seçmenin ya da HDP’nin temsil ettiği seçmenlere de özellikle bir fayda sağlayacağını düşünüyorum. Ezilen, ötekileştirilen ya da dışlanan bir kesim var. O yüzden değişim HDP’nin de beklentisi. AK Parti iktidarının devam etmesine, aktif de pasif de katkı koyacaklarını düşünmüyorum.