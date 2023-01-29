Altılı masa kurmayları tarih verdi: 'Aday 13 Şubat'ta belirlenir, sonra açıklanır'

Aylardır tartışılan aday konusunda altılı masa kurmayları bir görüşte birleşti. Kurmaylar, "Ortak adayın isminin 13 Şubat’taki liderler zirvesinde belirleneceği ancak kamuoyuna açıklamanın sonraki günlerde yapılacağını" ifade ediyor.

Son Güncelleme:
Altılı masa kurmayları tarih verdi: 'Aday 13 Şubat'ta belirlenir, sonra açıklanır'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun 13 Şubat’ı işaret ederek, "İsim belirlenirse açıklanabilir" yorumunda bulunması muhalefet kulislerini bir kez daha hareketlendirdi.

Cumhuriyet gazetesinden Gamze Kolcu'nun haberine göre altılı masa kurmayları, "13 Şubat’taki liderler zirvesinde adayın netleşeceği" iddialarına "Yetişir, yetişme ihtimali yüksek. Ancak kamuoyuyla sonraki günlerde paylaşılır" yorumunu yapıyor. "Büyük olasılıkla adayın ismi 13 Şubat’ta açıklanmaz. Ancak açıklanmasa bile, kim olduğu netleşmiş olur" görüşünü dile getiriyor.

Kurmaylar, altılı masadaki tarafların uzun süredir adayın açıklanacağı tarihe ilişkin "Şubat ayına işaret ettiklerini" vurgulayarak, "Masanın tarafları olarak 13 Şubat’ta adayın belirlenmesini bekliyoruz. Sonraki günlerde de bu isim kamuoyuyla paylaşılacak. 'Geçiş Süreci Yol Haritası' da ismi belirlenen aday tarafından yine 13 Şubat sonrası açıklanabilir" ifadelerini kullanıyor.

Etiketler
altılı masa
Son Güncelleme:
Kulis: İktidarın önündeki tek sıkıntılı konu 'Erdoğan'ın adaylığı' değil Siyaset 29 Ocak 2023 08:34
Altılı Masa'dan Erdoğan'a 'kronometre sıfırlandı' yanıtı Siyaset 29 Ocak 2023 07:18
CHP Gençlik Kolları Başkanı'ndan Kılıçdaroğlu videosu: 4 Şubat'ı işaret etti Siyaset 28 Ocak 2023 23:58
İYİ Parti, Erdoğan'ın aday olması durumunda ne yapacağını açıkladı Siyaset 28 Ocak 2023 21:58
ÇOK OKUNANLAR
Son anket: Cumhur İttifakı'nın kalesinde deprem, kayıp 10 puan Son anket: Cumhur İttifakı'nın kalesinde deprem
Çağla Şıkel mutluluğu ünlü avukatta buldu: İlk kez görüntülendiler Çağla Şıkel mutluluğu ünlü avukatta buldu
Ünlü oyuncu 24 yaşında liseden mezun oldu Ünlü oyuncu 24 yaşında liseden mezun oldu
18 yaşına dönmek için yılda 2 milyon dolar harcıyor 18 yaşına dönmek için yılda 2 milyon dolar harcıyor
Kulis: İktidarın önündeki tek sıkıntılı konu 'Erdoğan'ın adaylığı' değil Kulis: İktidarın önündeki tek sıkıntılı konu 'Erdoğan'ın adaylığı' değil