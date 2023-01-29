Kulis: İktidarın önündeki tek sıkıntılı konu 'Erdoğan'ın adaylığı' değil

Gazeteci Sedat Bozkurt, bakanların tamamına yakınının milletvekili olmak istediği iddiasını paylaştı.

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Kulis: İktidarın önündeki tek sıkıntılı konu 'Erdoğan'ın adaylığı' değil

Gazeteci Sedat Bozkurt, öne çekilerek 14 Mayıs 2023'te düzenleneceği belirtilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri öncesi dikkati çeken bir iddia ileri sürdü.

İktidarın önündeki tek sıkıntılı konunun 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığı' olmadığını dile getiren Kısa Dalga yazarı, "Bakanların tamamına yakını milletvekili olmak istiyor. Bunu daha önce de yazmıştım. Milletvekilleri bakan olamıyorlar, bakan olmaları için milletvekilliklerinden istifa etmeleri gerekiyor" dedi; ardından şunları kaydetti:

"Peki, bakanlar milletvekili adayı olabiliyorlar mı? Anayasa’da bu boş bırakılmış bir alan. Bu konuda düzenleme yok. Bakanlık önceki sistemde siyasi bir görevdi, şimdi atama yöntemine bakıldığında kamu görevi. Bakan yardımcılarına ilişkin düzenleme var. Onlarınki net kamu görevi ve aday olmaları için istifa etmeleri gerekiyor. Bu mesele AKP’nin gündeminde.

'BU TEREDDÜTÜN NEDENİ ANAYASADAKİ DÜZENLEMELER DEĞİL'

Sorulduğu zaman hemen 'bakanların milletvekili adayı olmaları için istifa etmelerine gerek yok' yanıtı alıyorsunuz ama bu yanıtı dillendiren bile bir süre sonra tereddüt içinde kalıyor. Bu tereddüttün nedeni anayasadaki düzenlemeler değil, Erdoğan’ın görüşü. Bu konunun anayasaya uygun olup olmadığı Erdoğan’ın kararına bağlı."

Kısa Dalga'da yayınlanan yazının tamamı

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