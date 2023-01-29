Altılı Masa'dan Erdoğan'a 'kronometre sıfırlandı' yanıtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6’lı masa liderlerinin yaptığı, “Cumhurbaşkanının, anayasaya aykırı olarak üçüncü kez adaylığını ilan etmesi demokrasi tarihimize eklediği bir diğer kara sayfadır” açıklamasına, “2018’de kronometre sıfırlandı dedik, aklınız neredeydi?” karşılığını verdi.

Erdoğan’ın açıklamasını Cumhuriyet’e değerlendiren Altılı Masa kurmayları, Erdoğan’a sert tepki gösterdi:

‘NEREDE YAZIYOR?’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek: 2017’de OHAL döneminde referandum yaptılar, kendilerinin aklı neredeydi? Biz hiçbir şeyi sıfırlamadık. Yeni bir anayasa da yapmadık. 2017’de kendileri anayasa yazdılar, 101/2’ye dokunmadılar. Aklınız neredeydi? Erdoğan’ın danışmanı Mehmet Uçum, “2018’de birinci başkan” dedi. Anayasanın neresinde yazıyorsa bize göstersinler. Başkan falan yazmıyor. Meclis’i feshederek aday olamaz. Erdoğan’ın akıl hocaları bir dayanak bulmakta zorluk çekiyor, komik duruma düştüler. O zaman anayasaya bir cümle koyacaktınız, “Seçilen ilk cumhurbaşkanıdır” diye. Niye koymadınız, aklınız neredeydi? Belirleyici hüküm 2007 referandumunda bizzat AKP’lilerce anayasaya koyuldu. Neredeydi aklınız? FETÖ’yle birlikteydiniz, onlara mı kiralamıştınız aklınızı? Hiçbir güç anayasayı bu şekilde çiğneyemez.

‘ÜLKE YÖNETEMEZLER’

İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem: Kendisinin iddia ettiği gibi olabilmesi için hukuken anayasanın koyduğu bu çok açık kurala geçici bir maddeyle 2017 referdumundan önce de birinci dönemini sürdürmekte olan cumhurbaşkanının yeniden aday olabileceğine dair geçici bir madde eklenmesi gerekirdi. Kişinin kendi arsuzuna göre “kilometre sıfırlandı” gibi hukuka uymayan, sadece kendi isteğini ve iradesini yansıtan yaklaşımlarla Türkiye yönetilemez. İYİ Parti bu hukuksuzluğa geçit vermeyecektir.

‘ERDOĞAN ÇIKMAZDA’

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin: İki yılı aşkın süredir Erdoğan’ın aday olamayacağını söylüyoruz. “Kilometre sıfırlamak” için 101. maddede değişiklik yaparken oraya geçici madde hükmü konulması gerekiyordu. Bu yeni bir sistemdir, “yeni sisteme göre sıfırdan başlar ibaresi koyması” gerekirdi. Erdoğan çıkmazda. O gün hata yapan hukukçuları da bugün içtihat arama derdine düşmüş, çıkış yolu arıyorlar. Zorlama yorumlarla kendilerini aday yapmaya çalışıyorlar.

‘ANAYASAYI OKUMAMIŞ, İTİRAZ EDECEĞİZ’

Demokrat Parti Sözcüsü Neslihan Çevik: Erdoğan yeniden aday olamaz. O sistem, bu sistem, şu sistem hiç fark etmez. Kanun aynı; 5+2 diyor, bunu getiren kendileri. Anayasa profesörleri “Buraya da geçici madde koysaydın, şerh düşseydin” diyor. Seçim kararı aldıktan sonra top YSK’de. YSK’nin vereceği karar da “ahmak”ta verdiği karardan farklı olmayacaktır belki ama biz boynumuzu büküp beklemeyeceğiz. Milletimize şikâyet edeceğiz, itirazlarımızı yapacağız ve hükümet değiştiğinde de hukuk çerçevesinde “aday olabilir” kararını veren herkesten hesap soracağız.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ: Anayasa kahramanları Mustafa Şentop ve Mehmet Uçum 3. kez aday olabileceklerini söyledikleri zaman bunun olamayacağını söyledik. YSK üyelerini tehdit ettiğim gerekçesiyle hakkımda soruşturma açtılar. Allahtan demecimi kaydetmiştim de Ekrem İmamoğlu gibi olmadık, takipsizlik kararı aldık. Anayasa 101. madde açık. Sayın Erdoğan’ın aklı neredeydi, demek ki aklı anayasada değilmiş, okumamış. 3. kez aday olamazsın, olman mümkün değil.