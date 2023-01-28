İYİ Parti, Erdoğan'ın aday olması durumunda ne yapacağını açıkladı

İYİ Parti Yüksek Seçim Kurulu(YSK) Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, TELE1 ekranlarında Hakan Aygün ve Gizem Fidan’ın sunduğu Fikir Kulübü programına katıldı.

''İTİRAZ EDECEĞİZ''

Mustafa Tolga Öztürk’e AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta yapılacağını açıkladığı cumhurbaşkanı seçiminde meclisi feshederek üçüncü kez cumhurbaşkanlığına aday olması durumunda itirazda bulunacaklarını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu Altılı Masa, son toplantısının ardından yaptığı açıklamada ''Erdoğan'ın adaylığı mümkün'' değildir demiş; Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu ise ''Anayasa, TBMM bir erken seçim kararı almazsa aday olamaz diyor. Yoruma açık bir madde değil. Kendisine ve bilime saygısı olan herhangi bir akademisyenin tersini söylemesi mümkün değil'' ifadeleri ile Erdoğan'ın adaylığının anayasaya aykırı olacağını duyurmuştu.