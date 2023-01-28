Kılıçdaroğlu Konya ziyareti görüntülerini 'Duygulanmamak mümkün değil' notuyla paylaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün yaptığı Konya ziyareti ve katıldığı Büyük Yörük Türkmen Buluşması görüntülerini, sosyal medya hesabında; “Duygulanmamak mümkün değil” notuyla paylaştı.

Kılıçdaroğlu Konya ziyareti görüntülerini 'Duygulanmamak mümkün değil' notuyla paylaştı

 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Konya Akşehir’de Büyük Yörük Türkmen Buluşması’na katıldı.

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Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmanın bir bölümünü sosyal medya hesabından “Duygulanmamak mümkün değil” notuyla paylaştı. 

Kılıçdaroğlu, Seyyid Mahmud Hayrani Türbesi ziyaretinin de yer aldığı videoda, şunları söyledi:

“Baba ocağındayım. Akşehir’e üçüncü gelişim. Buraya gelip, duygulanmamak mümkün değil. İnsanın kendi köklerini görmesi, onları unutmaması ve o köklere layık bir insan olması kolay bir şey değildir.”

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