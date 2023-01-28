Ali Babacan'dan Altılı Masa açıklaması: 'Geçmiş ile ilgili 10 dakika bile konuşamayız, kavga çıkar'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 'Ali Babacan ile Bi' Kahve' programının 7. bölümünde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

''GEÇMİŞLE İLGİLİ 10 DAKİKA BİLE KONUŞAMAYIZ, KAVGA ÇIKAR''

Altılı Masa'ya ilişkin gelen bir soruya yanıt veren Babacan, ''Farklı partiler olabiliriz. Daha önce farklı iddiaların peşinden gitmiş olabiliriz. Geçmişi konuşmaya başlasak anlaşmamız asla mümkün değil. 10 dakika bile konuşamayız geçmişle ilgili kavga çıkar'' dedi.

''ÇOK FARKLI DEĞİLİZ''

Babacan sözlerinin devamında ise ''Ama somut olarak bu ülke için ne yapalım dediğimizde anlaşıyoruz. Bakıyoruz ki çok farklı değiliz yani'' ifadelerini kullandı.