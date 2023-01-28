CHP Gençlik Kolları Başkanı'ndan Kılıçdaroğlu videosu: 4 Şubat'ı işaret etti

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaştı.

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CHP Gençlik Kolları Başkanı'ndan Kılıçdaroğlu videosu: 4 Şubat'ı işaret etti

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin tartışmalar devam ederken; CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaştı. 

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüntülerinin yer aldığı videoda 4 Şubat tarihi işaret edildi. 

Söz konusu video şöyle: 

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Kemal Kılıçdaroğlu CHP Cumhurbaşkanlığı
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