CHP Gençlik Kolları Başkanı'ndan Kılıçdaroğlu videosu: 4 Şubat'ı işaret etti
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaştı.
Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin tartışmalar devam ederken; CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaştı.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüntülerinin yer aldığı videoda 4 Şubat tarihi işaret edildi.
Söz konusu video şöyle:
Son Güncelleme:
İYİ Parti, Erdoğan'ın aday olması durumunda ne yapacağını açıkladı Siyaset 28 Ocak 2023 21:58
Ali Babacan'dan Altılı Masa açıklaması: 'Geçmiş ile ilgili 10 dakika bile konuşamayız, kavga çıkar' Siyaset 28 Ocak 2023 21:27
Kılıçdaroğlu Konya ziyareti görüntülerini 'Duygulanmamak mümkün değil' notuyla paylaştı Siyaset 28 Ocak 2023 20:43
Erdoğan 'üçüncü kez aday olmasına' gelen itirazlara 'hukuk skandalı' dedi Siyaset 28 Ocak 2023 19:48