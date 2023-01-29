AKP'nin kalesi Kayseri'de yüzlerce kişi İYİ Parti'ye katıldı

Kayseri'de düzenlenen Üye Katılım Programı etkinliğinde 600 kişi İYİ Parti'ye üye oldu. Kent AKP'nin kalesi olmasıyla anılıyordu.

AKP'nin kalesi Kayseri'de yüzlerce kişi İYİ Parti'ye katıldı

AKP'nin kalesi olarak bilinen Kayseri'de 600 kişi düzenlenen toplu üye katılım töreniyle İYİ Parti'ye katıldı.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "İYİ Parti il başkanlığımız tarafından düzenlenen 'Üye Katılım Programında' Sn. Sedat Kılınç’ın katkılarıyla 600 yeni üyemizin rozetlerini taktık. Hayırlı olsun" dedi.

Ataş paylaşımının devamında şunları kaydetti:

"İYİ Partimiz Kayseri’de her geçen gün büyüyor; güçlenerek yoluna devam ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz."

AKP'nin kalesi Kayseri'de yüzlerce kişi İYİ Parti'ye katıldı - Resim : 1

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