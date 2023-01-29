Cemal Enginyurt'tan Erdoğan'a: Adamlarda para o kadar çok ki, Louis Vuitton'dan alışveriş yapmak için bile kuyruğa giriyorlar

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt Fransa’nın başkenti Paris’te yaptığı geziden çektiği mağaza önünde kuyruk görüntüsünü paylaşarak AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına yanıt verdi.

Enginyurt paylaştığı video ile Erdoğan'ın, "Amerika'nın, İngiltere'nin halini görüyorsunuz değil mi? Benzin yok benzin. Almanya'da kuyruklar, Fransa'da kuyruklar, yiyeceklerini bulamıyorlar, Türkiye'de böyle bir sorun yok" sözlerine atıfta bulundu.

DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'un açıklamaları şöyle oldu:

"Paris'teyiz gördüğünüz gibi. Kuyruk var. Diyor ya Recep Tayyip Erdoğan, 'Avrupa'da açlık var, yokluk var, kuyruk var' diyor ya, biz de Paris'te ilk günden kuyruklara denk geldik. Baktık ne kuyruğu bu diye merak ettik. Gördük ki dünyanın en ünlü markası Louis Vuitton kuyruğuymuş. Yani adamlarda para o kadar çok ki sayın Erdoğan, Louis Vuitton'dan alışveriş yapmak için bile kuyruğa giriyorlar. Sen Türkiye'de pazardan sebze toplayanlara, çöpten ekmek toplayanlara 'Avrupa sefil' diyorsun, 'Avrupa'da hayat pahalı' diyorsun, 'Avrupalı geçinemiyor' diyorsun. Sana tavsiyem sarayda oturana kadar bir gel şöyle Paris'te bir gez bakalım hakikaten fakirlik var mı yok mu birlikte görelim Kandırıyorsun, aldatıyorsun, yönetemiyorsun. 14 Mayıs'ta 'Yeter söz milletin' diyerek seni göndereceğiz."