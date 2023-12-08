Akşener: Biz ülkemiz adına yeteri kadar fedakarlık yaptık, Şimdi kendi başımıza hür ve müstakil olarak seçime gitmek istiyoruz

İYİ Parti, CHP'nin ittifak teklifini reddederek 31 Mart 2024 yılındaki Yerel Seçimleri 'adıyla müstakil' bir şekilde girmeye karar vermişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'nin ittifak teklifini reddettikleri karar sonrası dönen tartışmalarla ilgili, "Adına ittifak dedikleri, manda ve himaye tuzağın geçit vermeyeceğiz. Türk milletine, ölümü gösterip, sıtmaya razı eden, bu maskeli baloya, boyun eğmeyeceğiz!" demişti.

Meral Akşener bugün Trabzon İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmasında da, partisine gelen eleştirilere yanıt verdi.

Akşener şunları söyledi:

"Biz adaylarımızın gayretleriyle milletimizin gönlüne girip, milletimizin teveccühünü almak onların oyuna talip olmak için yola çıktık. Seçimlerin neticesinde de 2028'de bu ülkenin başına partimizden bu ülkeyi seven ben olurum bir başkası olur; buradan bir arkadaşımızı bu ucube sistemi değiştirmek üzere cumhurbaşkanı seçeceğiz.

'NE İÇİN MİLLETİN KARARINA BU KADAR MÜDAHALE ETMEYE KALKIŞIYORSUNUZ'

Hedefimiz budur. Biz ülkemiz adına yeteri kadar fedakarlık yaptık. Yeteri kadar gayret sarf ettik. Yeteri kadar elimizden ne geliyorsa fazlasıyla ortaya koyduk. Şimdi kendi başımıza hür ve müstakil olarak seçime gitmek istiyoruz. Bunun kararını milletimiz verecek. Ne için milletin kararına bu kadar müdahale etmeye kalkışıyorsunuz."

Kaynak: ANKA