HEDEP MYK Üyesine gözaltında darp! 'İnsanlık suçu'

İstanbul Şirinevler'de, dün yapılan basın açıklamasında gözaltına alınan HEDEP Gençlik Meclisi Eş Sözcüsü Edanur İbrahimoğlu'nun darp edildiği ortaya çıktı. HEDEP, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

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HEDEP MYK Üyesine gözaltında darp! 'İnsanlık suçu'

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP), Şirinevler'de dün yapılan basın açıklamasında gözaltına alınan HEDEP Gençlik Meclisi Eş Sözcüsü Edanur İbrahimoğlu'nun darp edildiğini duyurdu.

HEDEP’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamasında, İbrahimoğlu'nun darp edildiğine dair fotoğraf da yer aldı.

HEDEP’in açıklamasında, “Gençlik Meclisi Sözcümüz ve MYK üyemiz Edanur İbrahimoğlu, dün yapılan bir basın açıklaması sırasında işkenceye uğrayarak gözaltına alındı. Arkadaşımız aynı zamanda gözaltında saldırıya uğradı. İşkenceleriniz bizi yıldıramaz. Bu saldırılarınız partimizden ve Gençlik Meclisimizden korktuğunuzun kanıtıdır. İnsanlık suçu olan işkencelerin hesabını er ya da geç vereceksiniz” denildi.

NE OLMUŞTU?

HEDEP, İstanbul Şirinevler Meydanı’nda cenazelere yönelik saldırılara tepki göstermek amacıyla basın açıklaması yapmak istemişti. Açıklama yapmak isteyen 46 kişi darp edilerek gözaltına alınmıştı.

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