Sedat Peker ile gündeme gelmişti: Eski AKP'li vekile ‘hırsız’ diyen gazeteciye ceza!

Gazeteci Arhan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in yayınladığı rüşvet ve yolsuzluk iddialarında adı geçen AKP eski Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'yla ilgili sosyal medya hesabından 26 Ekim 2022’de paylaşım yaptı. Arhan’ın paylaşımını yaptığı gün Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, bir televizyon kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sınır ötesi operasyonda kimyasal silah kullanıldığına dair iddialara ilişkin yaptığı değerlendirme nedeniyle de gözaltın alınmıştı.

Fincancı’nın gözaltına alındığı günlerde, Peker’in eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kardeşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sermaye artırımı için 12 milyon TL rüşvet istediği iddiaları da gündemeydi.

MLSA'dan Hayri Demir'in haberine göre; iki durumu karşılaştıran Arhan, paylaşımda “Hırsız Zehra Taşkesenlioğlu kutsanıp korunduğu, bilim insanı Şebnem Korur Fincancı’nın cadılaştırılıp taşlandığı rejim…” ifadelerini kullandı.

‘MÜŞTEKİNİN SAYGINLIĞINA SÖVÜLDÜ’

Taşkesenlioğlu’nun şikâyetiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda Arhan hakkında iddianamede hazırlandı. Taşkesenlioğlu’nun müşteki olarak yer aldığı iddianame, Ankara 25. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek, dava açıldı.

İddianamede, Arhan’ın paylaşımıyla Taşkesenlioğlu’nun “onur, şeref ve saygınlığına sövmek suretiyle saldırıda bulunduğu” iddia edilerek, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 125’inci maddesinde düzenlenen, “kamu görevlisine görevinden dolayı sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret” suçlaması yöneltildi. İddianameyi hazırlayan savcı Mehmet Aykut Cihangir tarafından iddianamede, Arhan’ın paylaşımıyla ilgili, “Sarf ettiği sözlerin müştekinin şeref, onur ve saygınlığını rencide edilebilecek nitelikte olduğu ve müştekinin yürüttüğü kamu görevi sebebiyle sarf edildiği” değerlendirmesinde bulundu.

Ankara 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması geçen günlerde görüldü. Duruşma sonunda Arhan’a 425 gün hapis cezası verildi. Hapis cezasında TCK’nin 62/1 maddesi kapsamında 1/6 oranında indirim uygulanarak 354 güne düşürüldü. Bu ceza da günlük 20 TL’den hesaplanarak toplamda, 7 bin 80 TL adli para cezasına çevrildi.

CEZA DAVASIYLA BİRLİKTE TAZMİNAT DAVASI DA AÇILDI

Taşkesenlioğlu, aynı paylaşım gerekçesiyle Arhan hakkında manevi tazminat talebiyle de şikâyetçi oldu. Taşkesenlioğlu’nun manevi tazminat talebinin işleme koyan Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki davanın duruşması ise 21 Aralık günü görülecek.