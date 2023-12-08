CHP‘li Emre'den iktidara 'yolsuzluk' eleştirisi: Maalesef etkili bir mücadele yapılmıyor

Türkiye’nin yıllardır yolsuzlukla mücadele konusunda GRECO tavsiyelerini yerine getirmediğini belirten Yunus Emre, 94. Genel Kurulu’nda kabul edilen 4. Ara Uyum Raporunu, yazılı önerge ile Meclis gündemine taşıdı.

CHP İstanbul Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Üyesi (AKPM) Yunus Emre, iktidarın yıllardır kanayan bir yara olan yolsuzlukla ilgili hiçbir şey yapmadığını belirtti.

Bu durumun Avrupa Konseyi bünyesindeki Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO) tarafından yayınlanan son raporda bir kere daha vurgulandığını ifade eden Emre, “Türkiye’de yolsuzluk çok ciddi bir sorun, maalesef yolsuzlukla ilgili etkili bir mücadele yapılmıyor” dedi.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan İstanbul Milletvekili ve AKPM Üyesi Yunus Emre şunları söyledi:

Avrupa Konseyi tarafından ülkelerin yolsuzlukla mücadele standartlarına uygunluğunu değerlendirmek üzere yıllık rapor hazırlanmaktadır. Avrupa Konseyi bünyesindeki Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO) Türkiye hakkındaki 94. Genel Kurulu’nda kabul edilen 4. Ara Uyum Raporu yayınlanmıştır.

Raporda, “Milletvekilleri, hakim ve savcılar bakımından yolsuzluğun önlenmesi” kapsamında Türkiye’ye yönelik geçmiş değerlendirme raporlarındaki tavsiyelerin yerine getirilip getirilmediği belirtilmiştir. Raporda Türkiye’ye yönelik 22 tavsiye ele alınırken GRECO tavsiyelerinin önceki raporlarda olduğu gibi çoğunun yerine getirilmediği belirtilmektedir. Raporda tavsiyelerinin “aynı seviyede yerine getirilmiş olduğu” sonucu vurgulanmıştır.

Buna göre Türkiye 22 tavsiyeden 3’ünü tatmin edici şekilde yerine getirmiş ya da ele almış, geriye kalan tavsiyelerden 9’u kısmen yerine getirilirken 10 tanesi yerine getirilmemiştir.

Milletvekilleriyle ilgili olan tavsiyelerin “hiçbiri”nin tam olarak yerine getirilmediğini vurgulayan raporda Milletvekillerine Yönelik Etik Davranış İlkeleri Kanun tasarısı, milletvekilleri mal beyanlarının doğrulanması, yasama sürecinin şeffaflığının artırılması, milletvekillerinin dürüstlüğünün temin edilmesi gibi hususların yerine getirilmesi için “eyleme geçilmesi” çağrısı yapılmıştır.

Hakim ve Savcılarla ilgili bölüm ise;

• HSK’nın bağımsızlığının güçlendirilmesi;

• Hakim ve savcı adaylarının seçim ve mesleğe alım süreçlerinde yargı erkinin müdahilliğinin ve sorumluluğunun önemli ölçüde artırılması;

• Hakim ve savcı adaylarının kamuoyuna açık ve Avrupa standartlarıyla uyumlu nesnel kriterlere dayalı etik davranış ve dürüstlüğünün denetlemeye tabi olması;

• Yargı mensuplarının görev sürelerine ilişkin teminatın önemli ölçüde güçlendirilmesi ve Adalet Bakanlığı’nın geçici görevlendirme süreçlerine müdahil olma yetkilerinin kaldırılması;

• Çıkar çatışmasına sebep olacak nitelikte hediye, üçüncü tarafla ilişkiler, gizli belgelerin alınması gibi hususların önlenmesi amacıyla hakimler için etik davranış ilkelerinin belirlenmesi;

Gibi önemli tavsiyeleri içermekte olup bu tavsiyelerin de Türk makamlarınca yerine getirilmediği belirtilmektedir.

Bu durum hem milletvekillerine hem de yargı mensuplarına yönelik tavsiyelerin yerine getirilmemiş olması Türkiye’de yolsuzlukla mücadele başta olmak üzere yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü, yasamanın etkinleştirilmesi gibi evrensel kriterlere yönelik şüphelerin artmasına neden olmaktadır.

CHP’li Emre’nin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a yönelttiği sorular:

1. Söz konusu tavsiyelerin yerine getirilmeme sebebi nedir?

2. GRECO’nun 4. Ara Uyum Raporu’nda belirttiği ve Türkiye’nin halen daha yerine getirmediği tavsiyeler konusunda yasal düzenlemeleri hayata geçirmeyi planlamakta mısınız?

3. GRECO tavsiyelerinin çoğunun yerine getirilmemesini ve Türkiye’nin bu şekilde rapor edilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

4. Söz konusu tavsiyelerin yerine getirilmemesi nedeniyle Türkiye’nin GRECO ve Avrupa Konseyi nezdinde “yolsuzlukla mücadele” etme konusunda isteksiz anılmasına karşı Avrupa Konseyi muhataplarına bir açıklama yapacak mısınız?

Kaynak: Gerçek Gündem