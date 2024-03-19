HKP'den Erdoğan ve bakanlar hakkında suç duyurusu

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sürerken; AKP’nin ‘İsrail ile ticaret’ sessizliği devam ediyor. Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Dilekçede, söz konusu isimler hakkında “Soykırım suçuna dolaylı olarak yardım etme” ve “görevi kötüye kullanma” suçlarından soruşturma ve sonrasında da kamu davası açılması talep edildi.

“SÖZDE İSRAİL’İ ELEŞTİRİYORLAR”

Suç duyurusuna ilişkin açıklama yapan HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Tacettin Çolak, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’deki Filistinlilere yönelik soykırım uyguladığını belirtti. İsrail’in saldırıları sonucunda 7 Ekim’den bu yana en az 31 bin Filistinlinin öldürüldüğünü ve 100 bin civarında Filistinlinin yaralandığını belirten Çolak, “İsrail bu katliamlarla yetinmediği gibi Filistinlileri kendi yurtlarından göç ettirmeye zorlamakta, Filistinlilere gelen insani yardımlara engel olmakta ve bu yardımlara ulaşmak için çaba sarf eden Filistinli insanların üzerine de bombalar yağdırmaktadır, hastaneleri bile bombalamaktadır” dedi.

Çolak açıklamasının devamında, “Dünyanın gözü önünde bunlar olurken, ülkemizde de AKP’giller başta Tayyip Erdoğan olmak üzere Filistin’e yönelik katliamı kınayan, telin eden açıklamalar yapıyorlar. Sözde İsrail’i eleştiriyorlar ancak gerçekliğe baktığımızda bunun hiç böyle olmadığını görüyoruz” diye konuştu.

“AKP İKTİDARI SOYKIRIM SUÇUNA ORTAK OLMAKTADIR”

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun Türkiye limanlarından İsrail’e 7 Ekim-31 Aralık 2023 tarihleri arasında 701 geminin sefer yaptığına ilişkin açıklamasını anımsatan Çolak, “Dolayısıyla bir taraftan iç kamuoyunda kendi meczuplarını kandıran ve halka yalan söyleyerek Filistin’de katliamı kınar görünürken İsrail ile ticari ilişkileri geçmişe oranla daha da arttırarak devam ettiren AKP iktidarı, bize göre soykırım suçuna ortaklık yapmaktadır, yardım etmektedir” dedi.

“MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Çolak, Erdoğan ve bakanlar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Çolak, şöyle konuştu:

“Güney Afrika Cumhuriyeti’nin, Uluslararası Adalet Divanı’na yapmış olduğu başvuruda verilen önleyici tedbir kararı çerçevesinde İsrail’in Filistinlilere yönelik soykırım suçu maddi kanıtlarıyla ortaya çıkmış durumdadır. Fakat Türkiye’de kendisini Müslüman olarak tanımlayan ve din bezirgânlığı yapan, toplumu Allah’la kandıran AKP’giller iktidarı, Güney Afrika’daki Hristiyan dinine mensup olan yöneticiler kadar samimi, dürüst olmaktan uzaktadır. Halkın Kurtuluş Partisi olarak Filistin halkının katledilmesine karşı mücadelemizi yürüttüğümüz gibi bu soykırımlara dolaylı yoldan da olsa destek verenlerin suçlarından dolayı da yargılanmaları yönünde mücadelemizi sürdüreceğiz.”

Kaynak: Gerçek Gündem