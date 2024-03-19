"Erdoğan'ın sarayı 1 ayda 145 bin 480 emeklinin maaşını yedi!"

CHP'li Bulut, Cumhurbaşkanlığı’nın şubat ayı harcamaları için, "Erdoğan'ın sarayı 1 ayda 145 bin 480 emeklinin maaşını yedi" dedi.

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"Erdoğan'ın sarayı 1 ayda 145 bin 480 emeklinin maaşını yedi!"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, tasarruf tedbirleri ve Cumhurbaşkanlığı’nın şubat ayı harcamalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Tasarruf tedbirlerinin sarayın kapısından geçmediğini belirten Bulut, şunları kaydetti:

“Bu yılın sadece şubat ayında saray, 1 milyar 454 milyon 809 bin lira harcadı. Artış oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 209 oldu. 10 bin lira sefalet ücretine mahkûm ettiği emekliye 'kaynak yok' diyen Erdoğan’ın sarayı dakikada 34 bin 837 lira yani 3,5 emeklinin maaşı harcadı. Saray 1 ayda 145 bin 480 emeklinin maaşını yedi. Saray kendi harcamalarından emekliye kaynak ayırmaya fırsat bulamadı. Emekliye sabır telkin edip, emekliden dua isteyen Erdoğan’ın sarayının harcamaları her ay rekor kırıyor."

'5.5 ÇEYREK ALTIN EMEKLİNİN CÜZDANINDAN ALINDI'

AKP iktidara geldiğinde 1,5 asgari ücret düzeyinde olan en düşük emekli maaşıyla 6 çeyrek altın ılanibilirken bugün bu sayısının 2,5 çeyrek altına düştüğünü vurgulayan Bulut, Erdoğan’ın 5,5 çeyrek altını emeklinin cüzdanından aldığını belirtti.

'VATANDAŞ GIRTLAĞINA KADAR BORCA BATTI'

Sarayın milletin vergileriyle sefa sürerken yoksulluğun da arttığını belirten Bulut, sosyal yardım alan vatandaşların sayısının 20 milyona dayandığını ifade etti. Geliri giderine yetmeyen vatandaşın banka kapılarını aşındırdığını kaydeden Bulut, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, bir avuç zenginin yanı sıra devasa bir şekilde yoksul yarattı. Vatandaş gırtlağına kadar borca battı. Vatandaşın bireysel kredi ve kredi kartları nedeniyle bankalara olan borçları 2 trilyon 984 milyar liraya kadar çıktı. İcra dairelerinde bulunan toplam dosya sayısı 21 milyon 545 bine yükseldi” dedi.

Kaynak: ANKA

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Burhanettin Bulut CHP Recep Tayyip Erdoğan Emekli
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