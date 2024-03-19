Bakan duyurdu: 47 ilaç geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 47 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, ilaçların 36’sının yerli üretim olduğunu yazdı.

Işıkhan sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeyle 36’sı yerli üretim olmak üzere 47 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim."

Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeyle 36’sı yerli üretim olmak üzere 47 ilacı daha geri ödeme listesine aldık.



İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.https://t.co/xsUhm8cOjk pic.twitter.com/crBc5HxARr March 19, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem