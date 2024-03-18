İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 726'ya çıktı

İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı artmaya devam ediyor. Yapılan son açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 726'ya çıktı.

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İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 726'ya çıktı

İsrail ordusunun, yardımların ulaşmasını engelleyerek kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 81 artarak 31 bin 726'ya çıktı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 164 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 81 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 116 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 31 bin 726'ya, yaralı sayısının da 73 bin 792'ye ulaştığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı ayrıca enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını kaydetti.

Kaynak: AA

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