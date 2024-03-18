Pakistan Afganistan'ı vurdu: Ölü ve yaralılar var

Pakistan’dan Afganistan topraklarına düzenlenen iki hava saldırısında çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

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Pakistan Afganistan'ı vurdu: Ölü ve yaralılar var

Pakistan’dan Afganistan topraklarına düzenlenen iki hava saldırısında 3'ü çocuk 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Taliban yönetimi Pakistan’dan Afganistan topraklarına hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid yaptığı açıklamada, yerel saatle 03.00 sırlarında sınırdaki Paktika ve Host vilayetlerindeki sivillere ait evlere düzenlenen saldırılarda 5 kadın ve 3 çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti.

Afganistan yönetiminin saldırıyı şiddetle kınadığını ifade eden Mücahid, “Dünyanın süper güçlerine karşı uzun süren bir özgürlük mücadelesi deneyimine sahip Afganistan, kimsenin topraklarına saldırmasına izin vermeyecek” dedi. Pakistan halkı ve yeni kurulan hükümetin bazı generallerin son 20 yılda olduğu gibi başkalarının çıkarları doğrultusunda yanlış politikalar sürdürmesine ve iki komşu Müslüman ülke arasındaki ilişkileri bozmasına engel olması gerektiğini söyleyen Mücahid, Pakistan’ın kendi topraklarındaki sorunlardan ve kontrol eksikliğinden dolayı Afganistan'ı suçlamaması gerektiğini belirtti.
Pakistan ordusundan ve hükümetten saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

PAKİSTAN TOPRAKLARINDA BOMBALI SALDIRI GERÇEKLEŞMİŞTİ

Pakistan’da cumartesi günü Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde askeri karakola bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş, 7 güvenlik gücü hayatını kaybetmişti. Pakistanlı yetkililer, benzer saldırıların Afganistan topraklarından düzenlendiğini belirtiyor.

Kaynak: İHA

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