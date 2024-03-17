Rusya'da Putin 5'inci kez iktidara geldi

Rusya Devlet Başkanlığı seçimini, sandık çıkış anketine göre oyların yüzde 87,8ini alan Vladimir Putin kazandı

5. kez seçilen Putin, erken seçim kararı alınmaması halinde 2030 yılına kadar iktidarda kalacak.

Rusya Merkez Seçim Kurulu, sandıkların yüzde 24.4’ünün açıldığını duyururken, sonuçlara göre Devlet Başkanı Vladimir Putin oyların yüzde 87.97’sini alarak rekor kırdı.

Bu oran, modern Rusya tarihinde rekor seçim sonucu olarak dikkat çekerken, 2018'deki devlet başkanlığı seçimlerinde Putin oyların yüzde 76.69’una sahip olmuş, 2012'de ise yüzde 63.6 oy oranıyla devlet başkanlığını ilan etmişti.

2008'deki seçimlerde ise Dmitriy Medvedev yüzde 70.28'lik bir sonuçla seçimi kazanmıştı. Putin, daha önce de 2004 ve 2000 yıllarında sırasıyla yüzde 71.31 ve yüzde 52.9 oy alarak göreve gelmişti.

YENİ BÖLGELERDE DE LİDER

Rusya Merkez Seçim Komisyonu tarafından açıklanan ilk verilere göre, oy pusulalarının yüzde 100'ünün işlenmesinin ardından Vladimir Putin’in Lugans Halk Cumhuriyeti’ndeki (LHC) oyların yüzde 94.12'sine sahip olduğu bildirildi.

Putin, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) oyların yüzde 95.23’üne sahip olarak mutlak zaferini ilan ederken, Zaporojye bölgesindeki sandıkların yüzde 90.29’unun açıldığı, Putin’in yüzde 92.25 ile devlet başkanlığı seçimlerini önde götürdüğü açıklandı.

Herson bölgesinde de sandıkların yüzde 100’ünün açıldığı, Putin’in, bölgede yapılan seçimlerde oyların yüzde 88.12'sini alarak kazandığı bildirildi.

2014’te referandum sonrası Rusya’nın parçası haline gelen Kırım’da ise Putin’in yüzde 93.27 ile açık farkla önde götürdüğü bildirilirken, Sivastopol’da ise oyların yüzde 90,9’una sahip olduğu aktarıldı.

Başkent Moskova’da ise sandıkların yüzde 70.09’unun açıldığı, Putin’in oyların yüze 88.8’ini alarak lider olduğu da aktarıldı.

İLK TEBRİK MEDVEDEV'DEN

Rusya’da Putin'in zaferini ilk kutlayan isim Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Birleşik Parti Genel Başkanı Dmitriy Medvedev olurken, bağımsız adaylığını koyan Vladimir Putin'i başkanlık seçimlerindeki zaferinden dolayı kutladı.

Telegram kanalından açıklama yapan Medvedev, “Putin'i devlet başkanlığı seçimlerindeki parlak zaferinden dolayı kutluyorum!” diye yazdı