Navalni'nin eşi Yulia, Putin karşıtı protestoya katıldı

Hapishanede ölen Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin eşi Berlin'de düzenlenen Putin karşıtı protestoya katıldı. Navalnaya, seçmenlere Rusya başkanlık seçimini sabote etme çağrısında bulunmuştu.

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Navalni'nin eşi Yulia, Putin karşıtı protestoya katıldı

Hapishanede ölen Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya, Berlin'de düzenlenen "Putin'e Karşı Öğlen" protestosuna katıldı.

Navalni'nin sözcüsü Kira Yarmiş, Rusların oy vermek için sıraya girdiği Berlin'de sırada bekleyen Navalnaya'nın fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı.

Aktivistler, bazı Rus seçmenlerin "Yulia, Yulia" diye slogan attığını ve alkışladığını belirtti.

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