AKP'nin Kurucularından Cemil Çiçek, Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' Çağrısı İçin Konuştu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, PKK lideri Abdullah Öcalan'la ilgili çağrı yaptı ve "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün tamamen bittiği, örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığını gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın" ifadelerini kullandı. Bahçeli'nin bu açıklamaları kamuoyunda tartışmaları beraberinde getirdi.

'ÖNEMLİ BİR MESAJ'

AKP'nin kurucularından ve eski Adalet Bakanı Cemil Çiçek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a yönelik yaptığı çağrı ve "umut hakkı" açıklamalarını değerlendirdi. Sözcü'den Saygı Öztürk’e konuşan Çiçek, Bahçeli'nin bu açıklamalarını çözüm açısından önemli bir mesaj olarak nitelendirdi.

'ÇÖZÜM YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMELİ'

Çiçek, Bahçeli’nin son açıklamalarına yönelik yapılan eleştirileri eleştirerek, "Bahçeli'nin söylediklerini, çözüm yönünden değerlendirmek daha doğru olur. Aksi takdirde, geçmişte söyledikleri üzerinden siyaset yapılır" dedi. Cemil Çiçek, Bahçeli’nin daha önceki açıklamalarına atıfta bulunarak, "Bir ay önce farklı bir şey söylediniz, şimdi ne oldu?" gibi eleştirilerin çözüm sürecine katkı sağlamadığını vurguladı.

"Bu konu, yüzeysel bir şekilde değerlendirilecek bir konu değil" diyen Çiçek, açıklamaların önünü ve sonunu dikkate alarak bir analiz yapılması gerektiğini belirtti. Cemil Çiçek, "Cumhur İttifakı'nın destekçileri sessiz kalırken, muhalefet tarafı bu durumu 1980 öncesindeki gibi siyasi çekişme malzemesi yaptı. Ancak bu şekilde dar bir açıdan bakmak terörle mücadelede büyük bir kayba yol açabilir" ifadelerini kullandı.

'SİYASİ ÇEKİŞME OLARAK GÖRÜLMEMELİ'

Çiçek, Bahçeli'nin çağrısının dar bir bakış açısıyla ele alınmasının, sorunun çözülmesindense daha fazla karışıklığa yol açabileceği uyarısında bulundu. "Her şeyin politik bir çekişmeye dönüşmesi, çözüm sürecine engel olur" diyerek, sorunun sadece siyasi çekişme olarak görülmemesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Sözcü