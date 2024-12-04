Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tercümanı, Büyükelçi Olarak Atandı

Dışişleri Bakanlığı'nda yeni atamalar yapıldı. 3 ve 4 Aralık tarihlerinde, daimi temsilcilikler ve bazı büyükelçilikler için yeni görevler tebliğ edildi. Tebliğler Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından yapıldı.

Sözcü'nün aktardığına göre, atamalardan en dikkat çeken ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Arapça tercümanı ve danışmanı olan Yakup Caymazoğlu, Amman Büyükelçisi olarak atandı.

Cumhurbaşkanının eski basın müşaviri olan ve daha önce Vatikan büyükelçiliği yapan Lütfullah Göktaş, Abu Dabi Büyükelçisi olarak atandı. Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün de Bakü Büyükelçisi oldu.

BİROL AKGÜN KİMDİR?

1968 yılında doğan Akgün, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 1994-2000 yılları arasında Case Western Reserve University’de MEB adına resmi burslu öğrenci olarak yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı. 2000-2011 yıllarında Selçuk Üniversitesi'nde ve 2011-2014 yılları arasında Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde görev yaptı. Halen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Prof. Dr. Birol Akgün'ün 'Karşılaştırmalı Siyaset, Uluslararası İlişkiler, Dış Politika ve Uluslararası Örgütler' uzmanlık alanlarıdır. 'Siyaset Sosyolojisi, Diaspora ve Göç Politikası, Gelişmekte Olan Ülkeler, Küresel Göç Kayması ve Yükselen Güçler, Uluslararası Örgütler ve Türkiye' alanlarında akademik pek çok yayını bulunmaktadır.

LÜTFULLAH GÖKTAŞ KİMDİR?

1998-2011'de NTV'nin İtalya temsilciliği, 2004-2011'de de Anadolu Ajansı'nın İtalya muhabirliği görevlerini yürüttü. Göktaş, Filistinli şair Mahmud Derviş'in "Ölümü Seviyorlar Benim", Necip Mahfuz'un "Başkan'ın Öldürüldüğü Gün", Salih El Kallab'ın "Tehcirden İntifadaya: Ebu Cihad'ın Öyküsü" adlı çalışmalarını Türkçeye çevirdi.

2011-2014 yıllarında Başbakanlık Basın Başdanışmanlığı yapan Göktaş, 2014'ten 2018'in sonuna kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Basın Başdanışmanı olarak çalıştı. Bu sürecin ardından 2019-2023 yıllarında Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi olarak atandı. Şubat 2023'te Vatikan'daki görevini tamamlayıp yurda dönen Göktaş, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Merkez Büyükelçi olarak görev yaptı.

YAKUP CAYMAZOĞLU KİMDİR?

Akademik alanda da faaliyet gösteren Caymazoğlu, Türkiye'de Selefi düşüncenin ortaya çıkışı ve yansımaları üzerine Arapça bir makale kaleme almıştır. Caymazoğlu hakkında başka bir bilgi bulunmuyor.