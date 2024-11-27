İmralı –DEM Görüşmesi Ne Zaman? MHP'ye Yakın Gazeteci Mehmet Müftüoğlu Tarih Verdi

MHP lideri Devlet Bahçeli, Salı günkü grup toplantısında, 1 Ekim’den bu yana DEM Parti ve PKK lideri Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrıları tekrarlayarak, “İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyoruz" açıklaması yapmıştı. DEM Parti ise Öcalan ile görüşmek için başvuru yapmış ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç dilekçeyi değerlendireceklerini söylemişti.

DEM Parti’nin yaptığı başvuruya, henüz bakanlıktan cevap gelmezken MHP’ye yakınlığı ile bilinen TÜRKGÜN Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Müftüoğlu, bakanlığın görüşmeye kısa süre içinde olumlu yanıt vereceğini söyledi.

Tv100’de yayınlanan Kübra Par'la Farklı Açılar programına konuk olan TÜRKGÜN Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Müftüoğlu, bakanlık kaynaklarından aldığı bilgiye göre görüşmeye izin çıkacağını söyledi.

ÖCALAN –DEM GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN?

Müftüoğlu açıklamasında, “Gelelim DEM ve İmralı arasındaki görüşmenin ne zaman yapılacağına. Adalet Bakanlığı kaynaklarına dayanarak söylüyorum. Birkaç gün içerisinde bunun gerçekleşebileceği, görüşmeye izin verilebileceği yönünde kanaat belirtildi. Tamamen tahmini olarak söylüyorum. Muhtemelen görüşmenin Cumartesi günü olabileceğini düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: tv100