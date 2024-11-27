Öcalan'ın Çağrısıyla Terör Örgütü PKK Silah Bırakır mı? AKP'li Ensarioğlu'ndan Çarpıcı Değerlendirmeler

AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin siyaset gündemine oturan 'Öcalan' çağrısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ensarioğlu, sürecin başarılı olması konusunda umutlu olduğunu ifade etti.

tv100'de Kübra Par ile Ana Haber'e konuk olan Ensarioğlu'nun açıklamaları şöyle:

'DIŞ KUVVETLER PKK'YI 'SİLAH BIRAKMAYIN' DİYE KIŞKIRTACAKTIR'

Yeni bir sürecin başlaması durumunda dış kuvvetlerin ne yapacağına ilişkin soruya Ensarioğlu, "Kuvvetle ihtimal ‘Silah bırakmayın’ diye kışkırtır. Bunun içinde çok ciddi iş birlikleri var bırakmama olasılığı da yüksektir. Ama bu hiç önemli değil, önemli olan Bahçeli'nin Orta Doğu'daki bu gelişmeler sürerken Türkiye'de yarım kalmış bu meselenin tamamlanması ve Bahçeli'nin burada sorumluluk üstlenerek 40 yıllık siyasi kariyerini ortaya koyarak yaptığı bir çağrı var. Bu çağrı değerli ve kıymetlidir. Kimse Bahçeli'nin devletçiliği ve milliyetçiliğinden şüphe duymaz. Söylediği söz Türkiye'nin birliği ve geleceği açısından mühim olduğu için söylüyor" ifadelerini kullandı.

'DEM'İN TAVRI, KANDİL'İN YANITINDAN DAHA ÖNEMLİ'

Ensarioğlu, "Sayın Bahçeli’nin açıklamasından sonra İmralı’dan ‘Bu çözüme katkı sunarım’ açıklaması var. Buna olumlu baktığını söyledi ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi Türkiye bütün kurumlarıyla titiz bir şekilde meseleyi ele alıp ilerliyor. Burada Öcalan'ın yapacağı çağrıya Kandil cevap verir mi vermez mi bu konu var. Kandil'de TUSAŞ saldırısıyla başlayan ve ardından da örgütün yetkililerinin yaptığı açıklamalar var ve bu açıklamaların hemen hemen hiçbiri olumlu değil ancak bu önemli değil. Siz bu çağrıyı yaparsınız, çağrıya DEM ne yanıt verecek, bu tavır Kandil'in cevabından daha önemlidir. DEM bu konuda tavrını ortaya koysun, varsın Kandil ben yokum desin. Önemli olan bizim Türkiye'de içeride bu birliği sağlamamızdır. Halk desteğini alamadıktan sonra Kandil'in yapacağı bir şey yok. Varsın uluslararası güçlerin aparatı olarak Orta Doğu'daki faaliyetlerini sürdürsün" diye konuştu.

'UMUDU DİRİ TUTMAK ZORUNDAYIZ'

Olası yeni bir sürecin başarılı olup olmayacağı konusunda Ensarioğlu, "Ben şahsen umutluyum, biz bu umudu diri tutmak zorundayız. Bugün CHP Genel Başkanı'nın ikircikli açıklamaları olsa bile çok fazla bu sürecin karşısında duran bir açıklaması yok. Diğer siyasi partilerin tamamında da olumlu birtakım sinyaller var. Ben siyasetin bu tavrından ve milletten umutluyum. Çünkü millette çok ciddi bir heyecan yarattı. Örgüt ya silah bırakma kararı alacak ve bu sürecin içinde yerini alacak. Ya da artık Türkiye kaynaklı bir örgüt olmaktan çıkıp, İran'ın ideolojik hedefleri için savaşan, ABD'nin Orta Doğu'daki birtakım hedefleri için savaşan bir örgüte dönüşecek. Türkiye'den taban bulamayacak, savaşçı devşiremeyecek ve huzurumuzu bozamayacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: tv100