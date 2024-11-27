Manisa'da Operasyon Sırasında Jandarmaya Silahlı Saldırı: 1 Astsubay Yaralandı

Manisa'da 8 ayrı suç kaydı bulunan şahıs kendisini almaya gelen jandarma ekiplerine ateş açtı. Saldırıda 1 jandarma astsubay yaralanırken, saldırgan ise gözaltına alındı.

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Manisa'da Operasyon Sırasında Jandarmaya Silahlı Saldırı: 1 Astsubay Yaralandı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde Dilek Mahallesi Şehit Şevket Kolonkaya Caddesi'nde saat 19.00 sıralarında jandarma ekipleri silahlı saldırıya uğradı.

8 ayrı suçtan aranan Gökhan K. (43) isimli şahsın bulunduğu adrese giden jandarma ekipleri, Gökhan K. tarafından silahla saldırıya uğradı. Çıkan çatışmada jandarma astsubay E.Y. yaralandı.

GÖZALTINA ALINDI

Yaralı astsubay olay yerine gelen ambulansla Akhisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırgan ise gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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