AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu!

AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye adayı olarak göstereceği ismin Hamza Dağ olduğu iddia edildi.

Son Güncelleme:
AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu!

Yerel seçimlere kısa bir süre kala, partilerin adayları netleşmeye başladı.

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının AKP Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ olduğu iddia edildi.

HAMZA DAĞ KİMDİR?

Balıkesir Sındırgı ilçe nüfusuna kayıtlı olan Hamza Dağ, 1 Mart 1980 tarihinde Manisa’nın Demirci ilçesinde doğdu.

1996 yılında Simav İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. Lisans Eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 2000 yılında tamamladı.

AKP İzmir İl Gençlik Kolları’nda sırasıyla, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, ardından 3 Şubat 2008 tarihinde 3. Olağan Kongresi’nde, İl Gençlik Kolları Başkanı seçilmiştir.

2011 seçimleri ile birlikte 24. Dönem İzmir Milletvekilliğine Seçilen Dağ, sırasıyla 25. 26. ve 27. dönemlerde tekrardan İzmir Milletvekili seçilerek TBMM’de görev almıştır. Bu dönemlerde İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

2014 yılından itibaren AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi olan Hamza Dağ, 2014-2017 yılları arasında Seçim İşleri Birimi’nde Başkan Yardımcılığı görevini de yapmıştır.

2017-2021 tarihleri arasında AR-GE’den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmüştür.

24 Mart 2021’de yapılan 7. Olağan kongrede tekrar MKYK üyesi seçilen Hamza Dağ bu tarihten itibaren Tanıtım ve Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Etiketler
AKP İzmir Hamza Dağ Yerel Seçim Cumhur İttifakı
Son Güncelleme:
Et yerine tüketiliyordu. Şimdi fiyatı eti geçti! Altınla yarışıyor... Et yerine tüketiliyordu. Şimdi fiyatı eti geçti! Altınla yarışıyor...
TİP lideri Erkan Baş 4 büyükşehir ve 3 ilçe belediye başkan adayını açıkladı! İddialı olunan ilçelerin adayları belli oldu TİP lideri Erkan Baş 4 büyükşehir ve 3 ilçe belediye başkan adayını açıkladı!
AKP'nin Ankara'da aday göstereceği isim netleşti AKP'nin Ankara'da aday göstereceği isim netleşti
Show TV'deki Sandık Kokusu dizisi karışıyor! Atilla'nın bir sırrı daha çözüldü Show TV'deki Sandık Kokusu dizisi karışıyor! Atilla'nın bir sırrı daha çözüldü
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'ın emekli maaşı mesajının altındaki yorumlar gündemde: 'Yağmur oluklarından su içiyorlardı, neden zam yaptınız?' Erdoğan'ın emekli maaşı mesajının altındaki yorumlar gündemde
Kafaları karıştıran kök maaş hesabı: Emekliye zam sonrası tek tek hesaplandı, işte tablo Emekliye zam sonrası tek tek hesaplandı, tablo ortaya çıktı
Dul ve yetim maaşı zammı da netleşti Dul ve yetim maaşı zammı da netleşti
Parayı mıknatıs gibi çekecekler: 2024 yılının ilk çeyreğinde şansı dönecek 5 burç açıklandı Yılın ilk çeyreğinde cebi para dolacak 5 burç açıklandı
Show TV'de yaprak dökümü: Bir iddialı dizi daha final yapıyor Show TV'de yaprak dökümü: Bir iddialı dizi daha final yapıyor