TİP lideri Erkan Baş 4 büyükşehir ve 3 ilçe belediye başkan adayını açıkladı! İddialı olunan ilçelerin adayları belli oldu

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında partisinin bazı belediye başkan adaylarını açıkladı.

Baş'ın yaptığı açıklamayla TİP'in 4 büyükşehir ve 3 ilçede adayı kesinleşmiş oldu.

TİP'in iddialı olarak gösterildiği ve merak edilen Hatay Samandağ adayı Emrah Karaçay oldu. Hatay'ın Arsuz ilçesinin adayı ise Eşref Karayün oldu.

HATAY BÜYÜKŞEHİR ADAYI ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇIKLANACAK

Baş, bir diğer Hatay ilçesi olan Defne için ise, “Defne’yi kazanacağız. Defne’yi önümüzdeki dönem TİP kazanacak. Oluşmuş çok güçlü bir irade var. Çok sayıda aday adayı var. En doğrusunu bulmak ve kolektif bir yönetim anlayışını hayata geçirmek için mücadele ediyoruz” dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayına ilişkin de konuşan Baş, “Tavrımızı en açık şekilde ifade edeyim. Büyükşehir söz konusu olduğunda da TİP kendi başına karar vermiyor. Hatay’daki kanaat önderleriyle beraber, sendika temsilcileriyle beraber, yurttaşlarla birlikte Hatay’ı bir bütün olarak, deprem felaketinden sonra ayağa kaldıracak iradeyi nasıl oluşturabiliriz, bu iradeyi temsil edecek, önümüzdeki günlerde sizlerle bir isim paylaşacağımızı ifade edebilirim” diye konuştu.

Baş’ın açıkladığı adaylar şöyle:

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Koçak (akademisyen)

Konya Büyükşehir Belediye Başkan adayı - Bilal Ortakalaycı (işçi)

Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı - Semih Yıldız (avukat)

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı - Süleyman Hacıbektaşoğlu (çiftçi)

İstanbul Şişli Belediye Başkan adayı – Mehmet Tolga Bektaş

Hatay Samandağ Belediye Başkan adayı – Emrah Karaçay

Hatay Arsuz Belediye Başkan adayı – Eşref Karayün

Kaynak: Gerçek Gündem