FETÖ'yü övmüş 'Özerkliği kabul edebiliriz' demişti: Mustafa Destici'den yeni açıklama

Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 2012 yılında attığı bir tweet sebebiyle gündeme oturdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Destici, "Çözüm süreci denen sürece dün de karşıydık bugün de karşıyız. Onların siyasi uzantılarıyla hiçbir zaman ne siyasi menfaat uğruna ne de başka bir şey uğruna asla ve kat'a görüşmedik, görüşmeyiz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Kuzey Irak'ta PKK'nın düzenlediği saldırıda şehit olan askerler tüm Türkiye'de derin üzüntüye yol açarken, Destici'nin eski paylaşımı tartışma konusu olmuştu.

BBP Lideri Destici, gelen tepkiler üzerine sildiği tweetinde, "Analar, babalar ağlamasın diye özerkliği kabul edebiliriz (Onun için Oslo ile Apo ile ve Kandille görüşmeye devam)" demişti.

Gazeteci Barış Terkoğlu, Destici'nin eski paylaşımlarının yanında, FETÖ'yü öven videolarını da ortaya çıkarmıştı.