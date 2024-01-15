Destici, 'özerkliği kabul edebiliriz' paylaşımına iftira demişti: Eski paylaşımları ve FETÖ'ye methiyeleri bir bir ortaya çıktı

Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi(BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 2012 yılında attığı bir tweet sebebiyle gündeme oturdu.

Kuzey Irak'ta PKK'nın düzenlediği saldırıda şehit olan askerler tüm Türkiye'de derin üzüntüye yol açarken, Destici'nin eski paylaşımı tartışa konusu oldu.

BBP Lideri Destici, gelen tepkiler üzerine sildiği tweetinde, "Analar, babalar ağlamasın diye özerkliği kabul edebiliriz (Onun için Oslo ile Apo ile ve Kandille görüşmeye devam)" demişti.

Destici'nin aynı dönemde attığı tweetler şöyle:

YALANLADI

Mustafa Destici, X(eski Twitter) hesabı üzerinden, eski paylaşımının iftira olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bu çamur bize yapışmaz, bu iftira biz de tutmaz. Öncelikle bizim, "Çözüm Süreci" olarak adlandırılan uygulamanın öncesi ve sonrasındaki tavrımız net ve ortadadır. “Terörle, teröristle müzakere edilmez, mücadele edilerek yok edilir.” Terör örgütünün siyasi uzantılarıyla iş birliği içinde olanların, ya da işbirliği içinde olanlarla yol yürüyenlerin şehitlerimizi istirmar etmeleriyle ilgili son paylaşımlarımız üzerine, bu gece saat 02.00'de, hangi çevrelerden ve hangi ajanlar tarafından servis edildiğini bildiğimiz ironi bile olmayan “sahte" tweet görüntüsüyle bize saldıranlar şunu bilsinler ki; Bu çamur bize yapışmaz, Bu iftira biz de tutmaz. Bu sahtekarlığın planlayıcıları ve aracılarıyla yargı önünde elbette hesaplaşacağız. Bu vatan haini, terör seviciler; Tarih ve millet önünde olduğu gibi, yargı karşısında da mahkum olacaklardır. NOT: Ayrıca bu çirkin operasyona sazanlık yapanları da, mal bulmuş mağribi gibi saldıranları da not ettik."

BU ÇAMUR BİZE YAPIŞMAZ,

BU İFTİRA BİZ DE TUTMAZ.



Öncelikle bizim, "Çözüm Süreci" olarak adlandırılan uygulamanın öncesi ve sonrasındaki tavrımız net ve ortadadır.



“Terörle, teröristle müzakere edilmez, mücadele edilerek yok edilir.”



Terör örgütünün siyasi uzantılarıyla iş… pic.twitter.com/Aejjo3GXq9 — Mustafa Destici (@Mustafa_Destici) January 15, 2024

BARIŞ PEHLİVAN'DAN YANIT: SÜREÇ İÇİNDEKİ DÖNÜŞÜMÜ GÖSTERİYOR

Gazeteci Barış Pehlivan, Destici'nin eski tweetlerini inkar etmesinin ardından verdiği yanıtta, BBP Lideri'nin eski paylaşımlarını da ortaya koyarak "Mustafa Destici dün herkesin konuştuğu ve tepkiler üzerine silinen 2012’deki tweetini yalanlamayı seçti. Oysa ben dahil pek çok kişi ekran görüntüsünü kendi elleriyle almıştı. Attığı ve sildiği tweetin linki şu: “https://x.com/mustafa_destici/status/252440111302709248?s=48…” Ayrıca kesin kanıt olarak videosunu da aşağıya bırakıyorum. Öte yandan tweetin silinene kadarki zaman içindeki beğeni, alıntı vs değişimi de bir başka kanıt. Bunları da paylaşıyorum. Ayrıca Destici’nin tweetlerinde “Oslo” kelimesi aratıldığında çıkan dizi de süreç içindeki dönüşümü gösteriyor. Bunu da ekliyorum. İnsanların tweetine verdiği tepkiler de dahil olmak üzere daha çok kanıt var. Umarım Destici yargıya gider ve sonucunu herkes öğrenir" dedi.

Mustafa Destici dün herkesin konuştuğu ve tepkiler üzerine silinen 2012’deki tweetini yalanlamayı seçti.

Oysa ben dahil pek çok kişi ekran görüntüsünü kendi elleriyle almıştı.

Attığı ve sildiği tweetin linki şu: “https://t.co/OSoNjReB2Y”

Ayrıca kesin kanıt olarak videosunu da… https://t.co/vygcBTgLNr pic.twitter.com/lAYHGwoFbH — Barış Terkoğlu (@baristerkoglu) January 15, 2024

FETÖ'YE ÖVGÜLER

Destici'nin eski bir videosunu ortaya çıkaran Pehlivan, "Keşke siyasetçiler “yalan” demek yerine, “görüşlerim değişti” ya da “ironi yaptım” demeyi öğrenseler. Aşağıda Destici’nin “bugün savunamadığı” konuşmalarından minik bir potpori izleyebilirsiniz. Umarım bunlara da montaj-dublaj demez. Gazetecileri yalanlarken iki kere düşünün…" sözlerini sarf etti.

Keşke siyasetçiler “yalan” demek yerine, “görüşlerim değişti” ya da “ironi yaptım” demeyi öğrenseler.

Aşağıda Destici’nin “bugün savunamadığı” konuşmalarından minik bir potpori izleyebilirsiniz.

Umarım bunlara da montaj-dublaj demez.

Gazetecileri yalanlarken iki kere düşünün… https://t.co/jK0XKc30Iy pic.twitter.com/mZa2NBfxS0 — Barış Terkoğlu (@baristerkoglu) January 15, 2024

Mustafa Destici'nin FETÖ tarafından düzenlene Türkçe Olimpiyatlarını övdüğü ve 'müthiş ötesi bir ufuk' dediği anlaşıldı.

Ayrıca FETÖ elebaşı için "Hoca efendi" dediği de ortaya çıktı.

Kaynak: Gerçek Gündem