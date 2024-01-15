Sürücüler dikkat, Erzurum'a 1 hafta içinde ceza yağdı: Tam 2 bin 56 kişi!

8- 14 Ocak 2024 tarihleri arasındaki denetim ve çalışmalarda; Erzurum’da 220 araç sürücüsüne koruyucu tertibat, emniyet kemeri ve kask kullanmamaktan, 101 araç sürücüsüne park yasağı kuralı ihlalinden, 616 araç sürücüsüne azami hız limitlerini aşmaktan, 8 araç sürücüsüne alkollü olarak araç kullanmaktan, 2 araç sürücüsüne yayalara ilk geçiş hakkını vermemekten, 354 araç sürücüsüne kırmızı ışık kuralı ihlalinden, 101 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 123 araç sahibine muayenesiz aracı trafiğe çıkartmaktan, 8 araç sürücüsüne tehlikeli şerit ihlalinden ve 27 araç sürücüsüne sürücü belgesiz olarak motorlu araç kullanmaktan ceza yazıldı.

İHA'nın aktardığına göre; ayrıca, 496 araç sürücüsüne, 2918 sayılı karayolları trafik kanununun diğer maddelerinden olmak üzere toplam; 2 bin 56 sürücüye idari para cezası kesildi.

RADAR CEZASI

hız sınırını ihlal eden sürücülere verilen cezadır. Radar cezası, hız sınırını ne kadar aştığınıza göre değişiklik göstermektedir.

2024 yılı için radar cezaları şu şekildedir:

- Hız sınırını yüzde 10-30 oranında aşmanın cezası: 1.506 TL,

- Hız sınırını yüzde 30-50 oranında aşmanın cezası: 3.135 TL,

- Hız sınırını yüzde 50'den fazla aşmanın cezası: 6.439 TL.

Radar cezasının yanında, hız sınırını aşmanın ceza puanı da bulunmaktadır. Hız sınırını yüzde 10-30 oranında aşmanın ceza puanı 10'dur. Hız sınırını yüzde 30-50 oranında aşmanın ceza puanı 15'tir. Hız sınırını yüzde 50'den fazla aşmanın ceza puanı ise 15'tir.

Radar cezasının tebliği, sürücünün adresine posta yoluyla yapılmaktadır. Sürücü, ceza tebliğinden itibaren 15 gün içinde cezayı ödeyebilir. Cezanın 15 gün içinde ödenmesi halinde, indirimli olarak ödenebilmektedir. İndirimsiz radar cezası, cezanın yüzde 25'i kadardır.

Kaynak: Gerçek Gündem