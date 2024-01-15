Antalyasporlu Jehezkel'in gözaltına alınmasının ardından İsrailli bakandan Türkiye'ye sert sözler: "Hamas'ın yürütme kolu gibi hareket ediyor"

Antalyaspor forması giyen Jehezkel'in yaptığı gol sevincinden sonra gözaltına alınmasının ardından İsrail Savunma Bakanı, Türkiye'yi "Hamas'ın yürütme kolu gibi" hareket etmekle suçladı.

Antalyasporlu Jehezkel'in gözaltına alınmasının ardından İsrailli bakandan Türkiye'ye sert sözler: "Hamas'ın yürütme kolu gibi hareket ediyor"

Antalyaspor forması giyen Sagiv Jehezkel, dün Trabzonspor’la oynanan maçta attığı golden sonraki gol sevincinde, beyaz sargıda “100 gün, 7 Ekim” yazısını ve Davut Yıldızı’nı gösterdi.

Jehezkel, maçın ardından Antalyaspor tarafından kadro dışı bırakılırken, daha sonra gözaltına alındı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise, Jehezkel’in gözaltına alınmasına tepki göstererek Türkiye’yi “Hamas’ın fiili yürütme kolu” olmakla suçladı.

İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel gözaltına alındıİsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel gözaltına alındıSpor

Reuters’tan Dan Williams’ın haberine göre, Gallant, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İsrail’İn Türkiye’ye hızlı bir şekilde yardım ettiğini hatırlattı.

İsrailli futbolcunun Türkiye’de gözaltına alınmasına sosyal medyadan tepki gösteren Gallant, “Bir yıldan daha kısa bir süre önce Türkiye'de dünya sarsıldığında ayağa kalkan ve pek çok Türk vatandaşının hayatını kurtaran yardımı ulaştıran ilk ülke İsrail oldu. Futbolcu Shagiv Yehezkel'in skandal tutuklanması ikiyüzlülüğün ve iyi niyetin ifadesidir. Türkiye, eylemlerinde Hamas'ın yürütme kolu olarak hizmet ediyor” diye yazdı.

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