Polis şiddeti ülke dinlemiyor: Almanya'daki yürüyüşte Filistin ve sosyalizm sloganına işkenceli gözaltı

Geçtiğimiz gün Almanya'da LLL yürüyüşü yapıldı. (Karl Liebknecht-Rosa Luxemburg-Vladimir Lenin )

Yürüyüşe Türkiyeli ve Almanyalı olmak üzere birçok ülkeden Marxist katıldı.

Alman Komünist Partisi'nin suikasta uğramış liderleri Liebknecht ve Luxemburg ile Ekim Devrimi'nin önderi Lenin'in ölüm tarihleri dolayısıyla düzenlenen yürüyüş her sene ocak ayının ikinci haftası yapılıyor.

Eylemde aynı zamanda Aksa Tufanı'nın 100. günü sebebiyle Filistin direnişine destek verildi.

Brutale Polizeigewalt auf der Luxemburg Liebknecht Gedenkdemo. Viele verletzte und blutende Teilnehmer*innen. Ein 65 Jähriger bewustlos und im kritischen Zustand laut Sanitäter*innen. Presseleute wurden von der Polizei bedrängt. Ich in der Ausübung der parlamentarischen… pic.twitter.com/URh1mRoQg4 January 14, 2024

'NEHİRDEN DENİZE ÖZGÜR FİLİSTİN SLOGANINA MÜDAHALE'

Dünkü yürüyüş sırasında Alman polisi, Filistin için slogan atan ve Filistin bayrağı taşıyan kişilere saldırdı.

Alman medya kuruluşu Die Junge Welt (jW) haber sitesinin aktardığına göre, "Filistin çok yaşa" (Viva Palästina) sloganlarının atıldığı anmada, Filistin'le dayanışma içinde olduğunu dile getirenler, polis müdahalesi ile karşı karşıya kaldı.

Bir polis sözcüsünün jW'ye yaptığı açıklamaya göre, Filistinli eylemcilerden birinin Almanya'da yasaklı olduğu ifade edilen "Nehirden denize özgür Filistin" sloganı atması üzerine polis söz konusu konuşmacıyı gözaltına aldı. Anmaya katılan eylemcilerin aktardığına göre, polisle yaşanan arbedede 16 eylemci yaralandı. Polis ise eylemcilerin polise saldırdığını savunarak 21 polis memurunun yaralandığını bildirdi.

Polis, enternasyonel kortejin geçişi sırasında atılan Filistin sloganları sonrasında sert bir şekilde saldırdı #LLDemo pic.twitter.com/OtVUqcvHW2 — Baransel Ağca🇦🇷 (@brnslagca) January 14, 2024

SOSYALİZM SLOGANINA SALDIRI

Yeni Demokrasi Gazetesi'nin aktardığına göre, Alman polisi LLL Yürüyüşünde Partizan Dergisi ve Kızıl Birlik kortejine Filistin bayrakları ile devrim ve sosyalizm sloganlarını gerekçe göstererek saldırdı.

Çok sayıda kişinin işkenceye varan yöntemlerle gözaltına alındığı vurgulandı.

Alman polisi LLL Yürüyüşünde Partizan ve Kızıl Birlik kortejine Filistin bayrakları ile devrim ve sosyalizm sloganlarını gerekçe göstererek saldırdı. Çok sayıda kişi işkenceyle gözaltına alınıyor. pic.twitter.com/9gGsdE2dYW — Yeni Demokrasi (@YDemokrasi11) January 14, 2024

GRUP YORUM'A GÖZLATI

LLL yürüyüşüne 10 bini aşkın kişi katılırken 3 bin polisin olduğu belirtildi.

jW'ye açıklamada bulunan Filistinli Walid, gözaltına alınan 16 eylemciden çoğunun, Almanya'daki tutuklular için açlık grevi eyleminde bulunan Grup Yorum üyeleri olduğunu bildirdi.

Kaynak: Gerçek Gündem