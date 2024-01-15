Fransa'da kasırga alarmı! Kırmızı kod verildi

Fransa'nın denizaşırı topraklarından Hint Okyanusu'ndaki La Reunion'da Belal Kasırgası nedeniyle "kırmızı alarm" verildi.

Fransa'da kasırga alarmı! Kırmızı kod verildi

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransa'nın denizaşırı topraklarından La Reunion'da olumsuz hava şartlarından dolayı teyakkuza geçildi.

La Reunion'a yaklaşan Belal Kasırgası nedeniyle yerel saatle 20.00'den itibaren alarm seviyesi "kırmızıya" yükseltildi.

La Reunion yetkilileri, saatteki hızı 250 kilometreye ulaşan Belal Kasırgası'na karşı alınan önlemler kapsamında yerel saatle 16.00'dan itibaren adadaki havalimanının uçuşlara kapatılacağını bildirdi.

870 bin kişinin yaşadığı adanın sakinlerine evlerinde kalmaları tavsiye edildi.

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