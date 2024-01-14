Tahttan feragat etmişti; Danimarka Kraliçesi Margrethe, tahtı oğlu Frederik’e devretti

Danimarka’da yılbaşı konuşmasında tahttan çekilme kararı aldığını açıklayan Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, 52 yıllık hükümranlığının ardından tahtı oğlu 10. Frederik’e devretti. Bu ana şahitlik etmek isteyen pek çok Danimarkalı da başkent Kopenhag’da toplandı.

Reuters’ın aktardığına göre, yaklaşık 900 yıllık Danimarka monarşi tarihinde kendi isteğiyle tahttan çekilen ilk kral ya da kraliçe olan Margrethe, parlamentodaki Devlet Şurası’nda tahttan çekildiğine dair bildiriyi imzalayarak tahttan çekildiğini resmen ilan etti. Dünyanın en eski monarşilerinden biri olan Danimarka’da İngiltere gibi ülkelerin aksine taç giyme töreni yapılmıyor.

10. Frederik’in resmen Danimarka Kralı olduğu toplantıya hükümet yetkilileri, Margrethe, 55 yaşındaki oğlu Frederik, Avustralya doğumlu eşi Mary ve 18 yaşındaki en büyük oğulları Christian katıldı. 10. Frederik’in resmen kral olduğu ülkede, eşi Mary kraliçe, oğlu Christian ise yeni veliaht prens oldu.

Bildirinin imzalanmasının ardından Başbakan Mette Frederiksen’in parlamento binasının balkonundan yeni kralı ilan etmesi ve Frederik’in kısa bir konuşma yapması beklenirken, dondurucu soğuğa rağmen, Danimarka’nın farklı bölgelerinden gelen on binlerce kişi başkentte bu ana şahitlik etmek için toplandı.

Bu kişilerden biri olan 30 yaşındaki Soren Kristian Bisgaard, “Bugün buraya geldik çünkü gözlerimizin önünde tarih yazılıyor. Orada olmalıydık” diye konuştu. Üç arkadaşıyla şampanya içen ve birlikte parlamentonun önünde kamp sandalyelerinde oturan pilot Bisgaard, “Kraliyet ailesine çok bağlıyım. Kendim de Kraliyet Muhafızları’ndanım, kraliyet sarayında nöbet tuttum. Bunu yaptığım için ve bugün burada olduğum için de kendimle gurur duyuyorum” dedi.

Günün ilerleyen saatlerinde yeni kral ve kraliçenin 1750’li yıllarda inşa edilen ve Kopenhag’ın merkezinde bulunan Amalienborg konutuna gitmesi bekleniyor.