Kolombiya'da toprak kayması: 33 kişi hayatını kaybetti

Kolombiya'da meydana gelen toprak kayması sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 33'e yükseldiği belirtildi.

Son Güncelleme:
Kolombiya'da toprak kayması: 33 kişi hayatını kaybetti

Güney Amerika ülkesi Kolombiya’nın Choco bölgesindeki otoyolda meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 33’e yükseldi.

Kolombiya’nın Choco bölgesindeki otoyolda cuma günü meydana gelen toprak kaymasında bilanço artıyor. Quibdo ve Medellin şehirlerini birbirine bağlayan otoyolda yoğun yağışın ardından yaşanan toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 33’e yükseldi.

Çok sayıda kişinin toprak altında kaldığı belirtilirken, yaralanan 19 kişi tedavi altına alındı.
Başkan Yardımcısı Francia Marquez Mina yaptığı açıklamada, Choco bölgesindeki arama-kurtarma çalışmalarını desteklemek üzere yardım kuruluşlarının, yerel yetkililerin, polisin ve ordunun bölgeye yönlendirildiğini söyledi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Kolombiya Toprak Kayması
Son Güncelleme:
İzlanda’da yanardağ patladı İzlanda’da yanardağ patladı
İsrail saldırılarına ara verdiğini duyurdu İsrail saldırılarına ara verdiğini duyurdu
Yokluğa son veren bitki - Tohumunu bulup ekenler hasat sonrası zengin oluyor Yokluğa son veren bitki - Tohumunu bulup ekenler hasat sonrası zengin oluyor
Kahreden gelişme! Müge Anlı'nın aradığı o isim ölü olarak bulundu Kahreden gelişme! Müge Anlı'nın aradığı o isim ölü olarak bulundu
Güney Kore ve Japonya açıkladı: Kuzey Kore'den füze denemesi Güney Kore ve Japonya açıkladı: Kuzey Kore'den füze denemesi
Seçim günü dikkat çeken olay: Çin irtifa balonu, ABD'den sonra Tayvan'da da görüldü Seçim günü dikkat çeken olay: Çin irtifa balonu, ABD'den sonra Tayvan'da da görüldü
ÇOK OKUNANLAR
En güvenilmez 3 burç belli oldu En güvenilmez 3 burç belli oldu
Emekli maaşı zammında hesaplar değişti: Masadaki iki formül ortaya çıktı Emekli maaşı zammında hesaplar değişti
Dünyanın en güçlü ve en güçsüz pasaportları açıklandı Dünyanın en güçlü ve en güçsüz pasaportları açıklandı
Sıfır otomobilde 2024'ün ilk kampanyaları belli oldu! İşte kampanya yapan markalar ve modelleri... Sıfır otomobilde 2024'ün ilk kampanyaları belli oldu
Cem Yılmaz'ın satışa çıkarttığı villasının değeri dudak uçuklattı Cem Yılmaz'ın satışa çıkarttığı villasının değeri dudak uçuklattı