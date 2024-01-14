İsrail saldırılarına ara verdiğini duyurdu

Filistin'deki saldırılarına aralıksız devam eden İsrail Ordusu, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinde gerçekleştirdiği saldırılara 4 saat ara verdi.

Son Güncelleme:
İsrail saldırılarına ara verdiğini duyurdu

İsrail Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinde gerçekleştirilen saldırılara malzeme sevkiyatı nedeniyle 4 saatlik ara verildiği duyuruldu.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 100’üncü güne girildi. Bölgede 100 gündür devam eden saldırılarda çoğu çocuk ve kadın 23 bin 843 Filistinli hayatını kaybederken, 60 bin 317 Filistinli ise yaralandı.

İnsanlık dramının yaşandığı bölgede hastaneler, ibadethaneler, sivil yerleşim yerleri ve tarihi eserler enkaza dönerken, İsrail güçleri dünyanın dört bir yanından yükselen tepkilere aldırış etmeden katliamlarına devam ediyor.

Bölgede tıbbi malzeme, yakıt, yiyecek ve su ihtiyacı ise tehlikeli seviyelerde seyrediyor. İsrail ordusu tarafından bugün yapılan açıklamada yoğun bombardıman altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah’ta saldırılara 4 saatlik ara verildiği duyuruldu.

Aranın malzeme sevkiyatı nedeniyle verildiği ve yerel saatle 10.00 ile 14.00 arasında geçerli olacağı belirtildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
İsrail Filistin Gazze Saldırı
Son Güncelleme:
Seçim günü dikkat çeken olay: Çin irtifa balonu, ABD'den sonra Tayvan'da da görüldü Seçim günü dikkat çeken olay: Çin irtifa balonu, ABD'den sonra Tayvan'da da görüldü
Börek fırından çıtır çıtır çıkıyor ve sünme olmuyor! Yufka arasına sürün Börek fırından çıtır çıtır çıkıyor ve sünme olmuyor! Yufka arasına sürün
Akın akın göç başladı. Valizini alan Konya'ya yerleşiyor... Nedeni açıklandı Akın akın göç başladı. Valizini alan Konya'ya yerleşiyor... Nedeni açıklandı
Güney Kore ve Japonya açıkladı: Kuzey Kore'den füze denemesi Güney Kore ve Japonya açıkladı: Kuzey Kore'den füze denemesi
ÇOK OKUNANLAR
En güvenilmez 3 burç belli oldu En güvenilmez 3 burç belli oldu
Emekli maaşı zammında hesaplar değişti: Masadaki iki formül ortaya çıktı Emekli maaşı zammında hesaplar değişti
Dünyanın en güçlü ve en güçsüz pasaportları açıklandı Dünyanın en güçlü ve en güçsüz pasaportları açıklandı
Sıfır otomobilde 2024'ün ilk kampanyaları belli oldu! İşte kampanya yapan markalar ve modelleri... Sıfır otomobilde 2024'ün ilk kampanyaları belli oldu
Cem Yılmaz'ın satışa çıkarttığı villasının değeri dudak uçuklattı Cem Yılmaz'ın satışa çıkarttığı villasının değeri dudak uçuklattı