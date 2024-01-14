İsrailli sporcular için Paris 2024 Olimpiyatlarına bağımsız katılsınlar talebi

Fransız Milletvekili, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken bu ülkeden sporcuların 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na bağımsız katılmalarını söyledi.

İsrailli sporcular için Paris 2024 Olimpiyatlarına bağımsız katılsınlar talebi

Fransa'da Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekili Aymeric Caron, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, bu ülkeden sporcuların 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na Rus ve Belaruslu sporcular gibi "tarafsız" olarak katılmasını talep etti.

Caron, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, 2024 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapan Paris kentinden milletvekili seçildiğini hatırlatarak "IOC'den (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) daha önce Rusya'yı cezalandırmayı seçtiği gibi, ordusu 3 aydır Gazze'de ciddi savaş suçları işlediği için İsrail'i de cezalandırmasını talep ediyorum" ifadesini kullandı.

Bu konuda komite tarafından çifte standart uygulanması halinde insanların buna anlam veremeyeceğinin altını çizen Caron, "Fransız diplomasisi, İsrail'in bayrağının ve milli marşının bu Olimpiyat Oyunları'nda kullanılmasına izin verilmemesi için IOC'ye baskı yapmalıdır" ifadelerine yer verdi.

Caron, Mediapart sitesinin blog sayfasında konuya ilişkin kaleme aldığı yazıda da daha önce IOC'nin Güney Afrika'da apartheid döneminde bu ülkeyi olimpiyatlardan men ettiğini, Rus ve Belaruslu sporcuların da Paris'teki Olimpiyat Oyunları'na "tarafsız sporcu" statüsünde katılabileceğini duyurduğunu hatırlattı.

Fransız milletvekili, şunları kaydetti:

"Paris, bu akıl almaz suçları işleyen ülkenin bayrağını taşıyacak sporcuları bu yaz ağırlayabilecek mi? Cevap hayır ve Fransa, Rus ve Belaruslu sporculara yapılan muamelenin aynısını İsrailli sporcular için talep ederek bunu ifade etmeli."

İsrail'in Gazze'de 3 aydır devam eden saldırılarını "İsrail ordusunun bir halkı yok etme girişimi" olarak değerlendiren Caron, 3 ayda neredeyse bölge halkının tamamının yerinden edildiğine dikkati çekti.

IOC, Paris Olimpiyatları'nda Rusya ve Belarus'a ait bayrak, amblem ve marşlar kullanılamayacağını, Rus ve Belaruslu sporcuların Paris 2024'e tarafsız olarak katılabileceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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