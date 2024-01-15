Ege Denizi'nde fırtına uyarısı: Meteoroloji'den açıklama geldi

Ege Denizi için fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü akşam saatlerinden itibaren Ege Denizi'nde fırtına beklendiğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, "Orta ve Güney Ege’de rüzgarın bugün (Pazartesi) akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Salı (16.01.2024) öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA