Yeniden Refah'ın İstanbul İl Divanı'nda AKP'li başkan yuhalandı: "Boş boş bağırmayın"

Yeniden Refah Partisi’nin İstanbul İl Divanı toplantısında, AKP’li Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır yuhalandı.

Yeniden Refahlılar, AKP'li Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın konuşması üzerine tepki gösterdi.

Bahadır ise, tepkilere “Dinleyeceksiniz, saygılı olacaksınız” ifadeleriyle yanıt verdi.

Bahadır, ıslık ve yuhalamalar arasında yapmaya çalıştığı konuşmasında, “Boş boş bağırmayın. Dinleyeceksiniz, saygılı olmayı öğreneceksiniz. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Burası Bahçelievler Belediyesi’nin yeri. Ben buradan çıkmam, çıkacaksanız siz çıkın” dedi.

Bahadır’ın bu ifadeleri Yeniden Refahlıları daha da kızdırırken, partililer salonu terk etti.



Olaya Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Doğan müdahale ederek salonu sakinleştirdi.

Salonun sakinleşmesi üzerine Bahadır, mikrofonu eline alarak bu kez şiir okudu. Bahadır daha sonra, salondaki partililerin “Refah gelecek yüzler gülecek” sloganı eşliğinde salondan ayrıldı.



YENİDEN REFAH-AKP GÖRÜŞMELERİ KİLİTLENMİŞTİ

Yerel seçimlerde daha önce İstanbul, Ankara ve İzmir’de AKP’nin adayının desteklenebileceği mesajı veren Yeniden Refah Partisi’nin iki parti arasındaki görüşmelerin kilitlenmesiyle ne yapacağı merak konusu olmuştu.

AKP’nin kendileriyle adaylarını paylaşmadıklarını söyleyen Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, "Biz AKP'yi kazandırmak için var olan bir parti değiliz." ifadelerini kullandı.

Aydal, konuşmasının devamında "Bizim çok ciddiye alarak bizim bir partiye güç verişimizi ciddiye almadıklarını gördüm. Onların bizimle yaptığı toplantıları havanda su dövme toplantıları olduğunu fark ettik. Bizim tabanımız da onları istemiyor. AKP'li arkadaşlar diyorlar ki 'bizi desteklemezseniz CHP kazanacak' Biz AKP'yi kazandırmak için var olan bir parti değiliz. Biz bir sebeple anlaşamayabiliriz. Öyle de gözüküyor. Bizimle İstanbul adaylarını da paylaşmadılar” diye konuşmuştu.