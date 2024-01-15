İmamoğlu'ndan Erdoğan'a gönderme: Bu kente ihanet ettim diyenlerin, o şehrin koltuklarına asla oturtamayacakları günleri sağlamanın yolculuğudur

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ Bekardere Islahı ve Çengelköy Çevre Projesi temel atma töreninde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere dikkat eden İmamoğlu, Erdoğan'a yaptığı göndermede "Bu kente ihanet ettim diyenlerin, o şehrin koltuklarına asla oturtamayacakları günleri sağlamanın yolculuğudur" dedi.

İmamoğlu'nun açıklamalar şöyle:

"İstanbul Boğazında ve Marmara Boğazı’nda hatta Haliç’te yaşadığımız gerçek. İstanbul Boğazına bu kadar zehir dökülüyor ne yapalım? Vatandaşımız feryat figan elinizden ne geliyorsa yapın diye sert bir dille bize yol gösterir Geri dönüp biz 25 yılımızla övünüyoruz dediğinizde, bu yüz karasını gördüğünüzde hiçbir şeyle övünemezsiniz. Eğer nereden rant elde edebilirim diyerek ya da neyi yapar ve neyi gösteririm de bana oy gelir yeter ki seçimi kazanalım anlayışıyla hareket ederesiniz, o yöneticilik İstanbul’a bir şey kazandırmaz. diyerek bana hareket ederseniz o yöneticilik İstanbul’a bir şey kazandırmaz. Biz gösterdiğimiz görüntüleri montajla yapmadık. Bunların hepsi gerçek. Allah kumpastan, yalandan, dolandan milletimizi korusun

'YOK ÖYLE YAĞMA'

Kanal İstanbul, İstanbul’a ihanetin nirvanası. Size o ihaneti yaptırmayacağız. Bir buçuk yıldır ağızlarına Kanal İstanbul’u almıyorlar. Genel seçim geçti unuttular. Yerel seçim geldi bangır bangır Kanal İstanbul’u savunan kişiler aralarında adaylar da var. Ağızlarından kelimesi dahi çıkmıyor. Neden günü geldiğinde söyleriz burada da milletimizi aldatalım yok öyle yağma.

'PISIRIK PISIRIK CEVAPLAR GÖNDERİYORSUNUZ'

Zannetmesinler tek başına Ekrem İmamoğlu konuşuyor. Hayır, milyonlarca insanın kalbinden gelenlerin kelimesini konuşuyorum. Birileri kendilerini muktedir görebilirler. Bu şehirde İstanbulludan muktedir kimse yok. Bunu üçüncü kez göstereceğiz. 31 Mart akşamında onlardan tek bir laf duyacağız. Yandım Allah. Kürsüleri devirecekti, bizi anlatırken sayı veriyordu. Kul hakkı yediniz kardeşim. Şimdi köşenizden pısırık pısırık cevaplar gönderiyorsunuz.

'TAM YOL İLERİ DİYENLERİ SEÇECEK'

Bu kente ihanet ettim diyenlerin, o şehrin koltuklarına asla oturtamayacakları günleri sağlamanın yolculuğudur. Bu şehir temsilci seçmiyor. Bu şehir koltuğuna hakkını verenleri seçecek. Koltuğa oturduğunda, acaba oradaki ne diyor diye arkaya bakmadan milletini dinleyip tam yol ileri diyenleri seçecek."

Kaynak: Gerçek Gündem